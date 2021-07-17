Spor 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbulda
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2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul’da

UEFA, 2023 yılındaki Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul’da yapılmasına karar verdi. Devler liginin yanı sıra Avrupa kupaları grup kura çekimleri de 2 sezon boyunca İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul’da
Atatürk Olimpiyat Stadyumu

UEFA, 2023 yılındaki Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul’un ev sahipliği yapacağını duyurdu.

UEFA’dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle 2021’deki ev sahipliği hakkı Porto’ya verilen İstanbul’un 2023 yılındaki Şampiyonlar Ligi finalini düzenleyeceği belirtildi.

İstanbul’un yanı sıra Şampiyonlar Ligi finaline 2022’de Rusya’nın Saint Petersburg, 2024’te İngiltere’nin Londra ve 2025’te Almanya’nın Münih şehrinin ev sahipliği yapacağı kaydedildi. Avrupa Ligi finalinin ise 2022’de İspanya’nın Sevilla, 2023’te Macaristan’ın Budapeşte, 2024’te İrlanda’nın Dublin ve 2025’te İspanya’nın Bilbao kentinde oynanacağı bildirildi.

  • Kura çekimleri İstanbul'da

  • UEFA, Avrupa kupaları grup kura çekimlerinin 2 sezon boyunca İstanbul’da gerçekleştirileceğini açıkladı. Buna göre; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi’nde 2021-22 ile 2022-23 sezonu grup kuralarının İstanbul’da çekileceği ifade edildi. Türkiye Futbol Federasyonu ise, “Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasının finalinin cumhuriyetimizin ve federasyonumuzun 100. kuruluş yıl dönümünde İstanbul’da oynanacak olması büyük bir gurur vesilesi olurken, UEFA galası gibi seçkin bir sezon başı etkinliğinin ev sahibi olarak Türkiye’nin seçilmesi, ülkemize uluslararası organizasyonlar düzenleme konusunda duyulan güveni de perçinledi” açıklamasını yaptı.

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