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Spor

2024-2025 UEFA Uluslar Ligi kuraları ne zaman çekilecek, saat kaçta?

UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kura çekimi için geri sayım başladı. UEFA'ya üye 54 federasyon takımının 4 klasmanda mücadele edeceği turnuvada A Milli takım B Ligi’nde yer alacak. Peki, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi kuraları ne zaman çekilecek, saat kaçta? Uluslar Ligi maçları ne zaman oynanacak? İşte detaylar.

12:59 - 7/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kura çekimi için geri sayım başladı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kura çekimi için geri sayım başladı.

UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kura çekimi yarın yapılacak. A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2025'teki final turnuvasına katılacak. B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek. Peki, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi maçları ne zaman oynanacak? İşte detaylar.

2024-2025 UEFA ULUSLAR LİGİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kura çekimi yarın yapılacak. Lig aşamasının kura çekimi, Fransa'nın başkenti Paris'te TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek. Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyon takımının 4 klasmanda mücadele edeceği turnuvada B Ligi'nde yer alacak.

TÜRKİYE KAÇINCI TORBADAN KATILACAK?

Takımlar, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puan ve derecelere göre torbalara ayrılırken, Türkiye kendi kategorisinde 4. torbadan kura çekimine katılacak.

Türkiye'nin de bulunduğu B Ligi'nde torbalar şu şekilde:

1. torba: Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler

2. torba: Finlandiya, Ukrayna, İzlanda, Norveç

3. torba: Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Karadağ

4. torba: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan.

TURNUVA FORMATI NASIL OLACAK?

> A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2025'teki final turnuvasına katılacak.

> B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.

> A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.

> A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.

> C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.

2024-2025 UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde:

Müsabakalar Tarih

1 ve 2. maçlar 5-10 Eylül 2024

3 ve 4. maçlar 10-15 Ekim 2024

5 ve 6. maçlar 14-19 Kasım 2024

2024-2025 UEFA ULUSLAR LİGİ YARI FİNAL NE ZAMAN?

4-5 Haziran 2025

2024-2025 UEFA ULUSLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

8 Haziran 2025






#UEFA
#Uluslar Ligi
#Türkiye
#A Milli Takım
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