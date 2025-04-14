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FIFA'dan Kulüpler Dünya Kupası için Türk hakem kararı

FIFA'dan Kulüpler Dünya Kupası için Türk hakem kararı

22:4214/04/2025, понедельник
G: 14/04/2025, понедельник
AA
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2025 Kulüpler Dünya Kupası
2025 Kulüpler Dünya Kupası

5 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde ABD'de düzenlenecek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda görev alacak hakemler açıklandı. Turnuvada Türk hakem yer almayacak.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda görev alacak hakemler açıklandı.


FIFA'nın açıklamasına göre, 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde ABD'de düzenlenecek turnuvada, FIFA üyesi 41 ülkenin federasyonlarından 35 orta, 58 yardımcı ve 24 video yardımcı hakem görev yapacak.


Yeni formatıyla ilk kez 32 takımın katılacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Türk hakem yer almayacak. Turnuvanın şampiyonu 125 milyon dolarlık ödülün sahibi olacak.




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