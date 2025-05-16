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Barcelona, LaLiga'da bitime iki hafta kala şampiyonluğa ulaştı

Barcelona, LaLiga'da bitime iki hafta kala şampiyonluğa ulaştı

00:3916/05/2025, Cuma
G: 16/05/2025, Cuma
AA
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Barcelona, La Liga'da bitime iki hafta kala şampiyonluğa ulaştı
Barcelona, La Liga'da bitime iki hafta kala şampiyonluğa ulaştı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) Espanyol'u 2-0 yenen Barcelona, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

RCDE Stadı'nda oynanan 36. hafta maçında lider Barcelona, Espanyol'a konuk oldu. Konuk ekip, 53. dakikada Lamine Yamal ve 90+6. dakikada Fermin Lopez'in attığı gollerle derbide 2-0'lık galibiyete ulaştı. Espanyol'da 80. dakikada Leandro Cabrera, Yamal'a yaptığı sert hareketin ardından kırmızı kart gördü.

LaLiga'da puanını 85 yapan Barcelona, takipçisi Real Madrid ile arasındaki farkı 7'ye çıkararak bitime iki hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Espanyol ise 39 puanla 16. sırada kaldı.


Bu sezon İspanya Süper Kupa ve İspanya Kral Kupası'nı da müzesine götüren Barcelona, LaLiga'daki 28. şampiyonluğunu yaşadı.


Stat dışındaki kazada 13 yaralı

Espanyol-Barcelona maçının başladığı esnada stat dışında yaşanan bir kazada 13 kişi yaralandı. İspanya basınında yer alan haberlerde, bir aracın taraftarların stada giriş yaptığı noktada kontrolden çıktığı ve 13 kişinin hafif yaralanmasına neden olduğu bildirildi.


İlk açıklamalara göre olayın bir saldırı değil, kaza olduğu belirtildi. Katalonya yerel polisi, yaralananların Espanyol taraftarı olduğunu ve aracı kullanan kadın şoförün yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

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