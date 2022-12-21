Spor 2026 Dünya Kupası hangi ülkelerde hangi şehirlerde düzenlenecek?
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2026 Dünya Kupası hangi ülkelerde hangi şehirlerde düzenlenecek?

2022 Katar Dünya Kupası tamamlandı. Messi'nin kupayı kaldırması, yaşanan birçok olayıyla ve en çok gol atılan turnuva olarak tarihe geçen turnuva sonrası tüm futbolseverler, 2026'da düzenlenecek turnuvaya gözünü çevirdi. Amerika, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuvaya dair bilgilere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2026 Dünya Kupası hangi ülkede, ülkelerde, hangi şehirlerde, hangi stadyumlarda oynanacak?
Dünya Kupası 2026, 48 takımla oynanacak.

2022 Katar Dünya Kupası, birçok yönüyle tarihe geçmişti. Katar'da olamayan futbolseverler daha şimdiden önümüzdeki Dünya Kupası'nın nerede, hangi şehirlerde yapılacağını aratmaya başladı.

2026 Dünya Kupası nerede hangi ülkelerde oynanacak?

2026 Dünya Kupası Kuzey Amerika'da düzenlenecek. Bu turnuvaya toplamda 3 ülke 16 şehir ile ev sahipliği yapacak.

32 yerine ilk kez 48 takımın katılacağı Dünya Kupası'na ABD turnuvaya 11 şehir, Meksika 3 şehir, Kanada ise 2 şehir ile ev sahibi olacak.

İşte oynanacak şehirler

  • ABD: New York, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas, Los Angeles, Miami, Philadelphia, Seattle, San Francisco
  • Meksika: Mexico City, Monterrey, Guadalajara
  • Kanada: Toronto, Vancouver

2026 Dünya Kupası'nın oynanacağı stadyumlar

Met Life Stadyumu 82.500 kişi kapasiteli. Final, bu statta oynanacak.
Met Life Stadyumu 82.500 kişi kapasiteli. Final, bu statta oynanacak.

AT&T Stadyumu - 80.000
AT&T Stadyumu - 80.000

Arrowhead Stadyumu - 76.416
Arrowhead Stadyumu - 76.416

NRG Stadyumu - 72.220
NRG Stadyumu - 72.220

Mercedes-Benz Stadyumu - 71.00
Mercedes-Benz Stadyumu - 71.00

SoFi Stadyumu - 70.240
SoFi Stadyumu - 70.240

Lincoln Finansal Field Stadyumu - 69.796
Lincoln Finansal Field Stadyumu - 69.796

Lumen Field Stadyumu - 69.000
Lumen Field Stadyumu - 69.000

Levi's Stadyumu - 68.500
Levi's Stadyumu - 68.500

Gilette Stadyumu - 65.878
Gilette Stadyumu - 65.878

Hard Rock Stadyumu - 64.767
Hard Rock Stadyumu - 64.767

Azteca Stadyumu - 87.523
Azteca Stadyumu - 87.523

BBVA Stadyumu - 53.500
BBVA Stadyumu - 53.500

Akron Stadyumu - 49.850
Akron Stadyumu - 49.850

BC Place Stadyumu - 54.00
BC Place Stadyumu - 54.00

BC Place Stadyumu - 54.00
BC Place Stadyumu - 54.00

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