2026 Dünya Kupası hangi ülkelerde hangi şehirlerde düzenlenecek?

2022 Katar Dünya Kupası, birçok yönüyle tarihe geçmişti. Katar'da olamayan futbolseverler daha şimdiden önümüzdeki Dünya Kupası'nın nerede, hangi şehirlerde yapılacağını aratmaya başladı.
2026 Dünya Kupası nerede hangi ülkelerde oynanacak?
2026 Dünya Kupası Kuzey Amerika'da düzenlenecek. Bu turnuvaya toplamda 3 ülke 16 şehir ile ev sahipliği yapacak.
32 yerine ilk kez 48 takımın katılacağı Dünya Kupası'na ABD turnuvaya 11 şehir, Meksika 3 şehir, Kanada ise 2 şehir ile ev sahibi olacak.
İşte oynanacak şehirler
- ABD: New York, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas, Los Angeles, Miami, Philadelphia, Seattle, San Francisco
- Meksika: Mexico City, Monterrey, Guadalajara
- Kanada: Toronto, Vancouver
2026 Dünya Kupası'nın oynanacağı stadyumlar
Katar 2022, Dünya Kupası tarihinin en gollü turnuvası oldu. pic.twitter.com/K4BZMBHiVQ
Katar 2022, Dünya Kupası tarihinin en gollü turnuvası oldu. pic.twitter.com/K4BZMBHiVQ— SPOR (@yenisafakspor) December 21, 2022
Arjantin'in yıldız isimleri Buenos Aires'te taraftarla buluşurken az kalsın facia yaşanıyordu. pic.twitter.com/077WCMsrtx
Arjantin'in yıldız isimleri Buenos Aires'te taraftarla buluşurken az kalsın facia yaşanıyordu. pic.twitter.com/077WCMsrtx— SPOR (@yenisafakspor) December 20, 2022