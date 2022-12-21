2026 Dünya Kupası hangi ülkelerde hangi şehirlerde düzenlenecek?

2022 Katar Dünya Kupası, birçok yönüyle tarihe geçmişti. Katar'da olamayan futbolseverler daha şimdiden önümüzdeki Dünya Kupası'nın nerede, hangi şehirlerde yapılacağını aratmaya başladı.

2026 Dünya Kupası nerede hangi ülkelerde oynanacak?

2026 Dünya Kupası Kuzey Amerika'da düzenlenecek. Bu turnuvaya toplamda 3 ülke 16 şehir ile ev sahipliği yapacak.

32 yerine ilk kez 48 takımın katılacağı Dünya Kupası'na ABD turnuvaya 11 şehir, Meksika 3 şehir, Kanada ise 2 şehir ile ev sahibi olacak.

İşte oynanacak şehirler

ABD : New York, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas, Los Angeles, Miami, Philadelphia, Seattle, San Francisco

: New York, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas, Los Angeles, Miami, Philadelphia, Seattle, San Francisco Meksika : Mexico City, Monterrey, Guadalajara

: Mexico City, Monterrey, Guadalajara Kanada: Toronto, Vancouver

2026 Dünya Kupası'nın oynanacağı stadyumlar

Met Life Stadyumu 82.500 kişi kapasiteli. Final, bu statta oynanacak.

AT&T Stadyumu - 80.000

Arrowhead Stadyumu - 76.416

NRG Stadyumu - 72.220

Mercedes-Benz Stadyumu - 71.00

SoFi Stadyumu - 70.240

Lincoln Finansal Field Stadyumu - 69.796

Lumen Field Stadyumu - 69.000

Levi's Stadyumu - 68.500

Gilette Stadyumu - 65.878

Hard Rock Stadyumu - 64.767

Azteca Stadyumu - 87.523

BBVA Stadyumu - 53.500

Akron Stadyumu - 49.850

BC Place Stadyumu - 54.00

BC Place Stadyumu - 54.00

Katar 2022, Dünya Kupası tarihinin en gollü turnuvası oldu. pic.twitter.com/K4BZMBHiVQ — SPOR (@yenisafakspor) December 21, 2022

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Arjantin'in yıldız isimleri Buenos Aires'te taraftarla buluşurken az kalsın facia yaşanıyordu. pic.twitter.com/077WCMsrtx — SPOR (@yenisafakspor) December 20, 2022

SPOR De Paul'un notu ortaya çıktı