3‘te 3 şart oldu

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda Norveç ile 1-1 berabere kalarak gruptan çıkma şansını oldukça zora soktu. Grupta kalan son 3 maç öncesi Hollanda 16, Norveç 14 ve Türkiye 12 puanla ilk 3 sırada yer aldı. Hollanda deplasmanda Letonya’yı yenerek arayı açtı; Türkiye’nin Norveç beraberliğiyle rakibimizle aradaki 2 puanlık fark devam etti. Ay yıldızlı ekibimiz grupta kalan 3 maçımızı kazanıp, son hafta oynanacak olan Hollanda-Norveç karşılaşmasının sonucunu bekleyecek.

Letonya deplasmanıyla başlayacak seride Türkiye, Kasım ayında da Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak. Türkiye kalan 3 maçını kazanıp 9 puan alması halinde elemeleri 21 puanda tamamlayacak. Hollanda da aynı performansı devam ettirip en az 2 maçından galip ayrılırsa liderliğini garantilemiş olacak. Hollanda için son haftadaki Norveç mücadelesi prestij maçına dönebilir.

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AVERAJA KALABİLİR

Türkiye’nin G Grubu’nda ikincilik için çekiştiği Norveç; Karadağ ve Letonya’yı yendiği takdirde son hafta Hollanda deplasmanına 20 puanla gidecek. Norveç kazanırsa Türkiye veda edecek. Kaybederse A Milli Takımı’nın play-off yolu açılacak. Norveç son maçta Hollanda ile berabere kalırsa ay yıldızlılar gibi 21 puanda elemeleri bitirme senaryosu gerçekleşebilir. Bu durumda iş averaja kalacak. Ancak Norveç şu anda averaj olarak da iyi durumda. Türkiye, grupta kalan 3 maçta kazanırken aynı zamanda fark da yapması gerekecek. Ay yıldızlıların Katar yolu kendi performansından çok rakiplerinin alacağı sonuçlara göre şekillenecek.

LETONYA MAÇINI EKBERG YÖNETECEK

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A Milli Futbol Takımı’nın, yarın deplasmanda Letonya ile oynayacağı maçı İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek. Ekberg’in yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Stefan Hallberg yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kaspar Sjöberg olacak. Maçta Almanya’dan Daniel Siebert VAR, Robert Wessel ise AVAR olarak görev alacak.

SERDAR AZİZ VE KENAN KADRODAN ÇIKARILDI

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda yarın deplasmanda Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, dün bu ülkeye gitti. Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı milli takım kafilesini, Türkiye’nin Riga Büyükelçisi Gülsun Erkul karşıladı. Diğer yandan A Milli Futbol Takımı kadrosundan sakatlıkları nedeniyle Serdar Aziz ve Kenan Karaman çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Norveç maçında darbeye bağlı göz travması yaşayan Serdar ile sol el ikinci parmağındaki kırık nedeniyle Kenan’ın aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

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ALTINTOP: BU TAKIM 6 AYDA GERİYE GİTMİŞ

Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, “Maça iyi hazırlandık. Güzel bir gol bulduk. Norveç de iyi hazırlanmış. Tebrik etmek lazım” dedi. Her maçı kazanmak istediklerini belirten Altıntop, “Bu takım 6 ay kan kaybetmiş, geriye gitmiş. Takım halinde hareket etmede sıkıntılar çektik. Bazı arkadaşlarımız performanslarının altında kaldı. Deneyimli futbolcular daha fazla sorumluluk almalı. Letonya’da üstüne koyarak iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Norveç’i örnek almak lazım. Eksiklere karşın nasıl oynanması gerektiğini gösterdiler” ifadelerini kullandı.