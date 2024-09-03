7 kulüp PFDK'ya sevk edildi

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre, Galatasaray, "çirkin ve kötü tezahürat" ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması", Adana Demirspor da "çirkin ve kötü tezahürat", "saha olayları" ile "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.