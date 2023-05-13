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Spor

8+3 Yabancı kuralı 1 yıl daha sürecek

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı'nın 8 saati asan Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı kritik toplantısında mevcut 14 yabancılı (8+3) sistemin devamı yönünde fikir birliğine varıldı. Resmi açıklamanın pazartesi yapılması bekleniyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

09:32 . 13/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Kulüpler Birliği Vakfı yöneticileri

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Kulüpler Birliği Vakfı yöneticileri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı, dün TFF'nin Riva Tesisleri'nde bir araya geldi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra kulüplerin yönetici düzeyinde temsil edildiği toplantının ana gündem maddesi yabancı kuralı oldu.


Dün saat 14.00'te başlayan ve sekiz saati aşan kritik toplantıda 8'i ilk on birde, 3'ü kulübede 14 yabancılı (8+3) mevcut kuralın bir yıl daha devam edilmesi ortak fikrine varıldı. Yabancı kuralı için alınan 1 yıllık uzatma kararının pazartesi veya salı günü resmi olarak duyurulacağı öğrenildi.


Bu konuda TFF Başkanı Büyükekşi ve Kulüpler Birliği Vakfı'nın hem yazılı hem de basın toplantısıyla kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor. TFF'nin hazırlayıp daha önce kulüplerle paylaştığı 5 yıllık yeni sınırlama, teşvik ve düzenlene planının TFF'nin Haziran ayında gerçekleşecek başkanlık seçiminin ardından ayrıntılı değerlendirilmesi kararı da çıktı.


Taslaklar konuşuldu

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hafta içinde yapılan "Omuz omuza" kampanyası sırasında yabancı kuralıyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Kulüpler arasında, yaptıkları transferler çerçevesinde 8+3 kuralının devam etmesini isteyenlerin yanı sıra kuralın tamamen kaldırılmasını ya da sayının artırılmasını bekleyenler de yer alıyor. Hazırlamış olduğumuz taslaklar var. Bizim ağzımızdan duymadığınız veya sitemizden yayınlamadığımız hiçbir şeye itibar etmeyin. Daha taslaklar üzerine çalışıyoruz. Hedefimiz Türk futbolunun daha ileri gitmesi" demişti.


#Süper Lig
#Kulüpler Birliği Vakfı
#Yabancı Kuralı
1 saat önce
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