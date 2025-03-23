A Ligi için son virajdayız

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında bugün Macaristan'a konuk olacak. Mücadele 20.00'de başlayacak. İlk maçı 3-1 kazanan ay-yıldızlı ekibimiz, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyette adını Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yazdıracak.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi playoff turu rövanş maçında bugün Macaristan'a konuk olacak. Puskas Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka TV8'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Florian Badstübner olacak.
İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan milli takım, Macaristan karşısında A Ligi'ne yükselmek için avantajlı olarak sahaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyette adını UEFA Uluslar A Ligi'ne yazdıracak. Macaristan'da 90 dakika sonunda ev sahibi ekibin iki farklı üstünlüğü durumunda ise uzatma bölümüne geçilecek. 15'er dakikalık uzatmalarda da iki farkın değişmemesi halinde seri penaltı atışları tur atlayan tarafı belirleyecek. Ev sahibi ekibin normal sürede turu geçmesi için üç ve üzeri farkla galip gelmesi gerekiyor.
Kart cezaları biten Arda Güler ve Merih Demiral, görev yapabilecek. Arda'nın sahada olması beklenirken, Merih'in durumuna maç saatinde karar verilecek. Macaristan ile oynanan ilk maçta gördüğü kartla cezalı duruma düşen Orkun Kökçü ise bugünkü rövanşta olmayacak.
Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Baniya, Abdülkerim, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.