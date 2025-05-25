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A Milli Kadın Voleybol Takımı Hollanda’yı 3-0 mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı Hollanda’yı 3-0 mağlup etti

17:2925/05/2025, Pazar
IHA
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Milliler, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin hazırlıklarına İstanbul’da devam edecek.
Milliler, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin hazırlıklarına İstanbul’da devam edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlık maçında Hollanda’yı 3-0 mağlup etti.

İtalya’nın Modena şehrinde düzenlenen AIA AeQuilibrim Cup Women Elite hazırlık turnuvasında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar, turnuvanın 3. maçında Hollanda’yı 25-22, 25-22, 25-14 set sonuçlarıyla 3-0 yendi.


Milliler, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin hazırlıklarına İstanbul’da devam edecek.

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