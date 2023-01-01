A Milli Takım hocasını arıyor

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Stefan Kuntz ile yol ayrımına geldi. Avrupa Şampiyonası Eleme gruplarında yaşanan Ermenistan beraberliği ve sonrasında Japonya maçında alınan mağlubiyetin ardından sorunlar iyice açığa çıkarken, futbolcuların ve teknik heyetin karşılıklı suçlayıcı açıklamaları kamuoyunu rahatsız etti. Bu durumdan rahatsızlık duyan Türkiye Futbol Federasyonu da (TFF) Stefan Kuntz ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.





TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de Kuntz'un maç sonu açıklamalarını zamansız bulması ve 'kendi ayağına sıktığını' söylemesi artık ayrılığın kaçınılmaz olduğunu ortaya koyuyor.









Sergen Yalçın sesleri





A Milli Takım'da Alman teknik adamın yerine 4 isim ön plana çıkıyor. Ay-yıldızlı ekibimizin 12 Ekim'de oynayacağı Hırvatistan maçına yeni teknik direktörü ile çıkması bekleniyor.





A Milli Takım teknik direktörlüğü için ismi geçenlerin başında Sergen Yalçın, Fatih Terim, Aykut Kocaman ve Abdullah Avcı geliyor. Ancak kamuoyu daha önce denenmiş ve sonu başarısız bitmiş hikayelerin yeniden yaşanmasını istemiyor. Milli takımdan son döneminde adli bir vaka nede nedeniyle görevden ayrılan Fatih Terim'in yanı sıra Abdullah Avcı'nın isimleri kamuoyunu tatmin etmiyor ve bazı eleştirileri de beraberinde getiriyor.





Sergen Yalçın ve Aykut Kocaman ismi ise genel olarak kabul görüyor. Pratik çözüm odaklı olan Sergen Yalçın, belirli periyotlarla oynana milli maçlarda başarıyı yakalayacağı ve A Milli Takımı'nı turnuvalara götüreceği düşünülüyor. TFF yönetiminin kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.















