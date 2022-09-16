A Milli Takım kadrosu belli oldu

Ay-yıldızlı ekibimizin, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül'de İstanbul'da Lüksemburg ve 25 Eylül'de deplasmanda Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.
Teknik direktör Stefan Kuntz tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer aldı:
- Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Stade Rennais FC), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
- Defans: Onur Bulut (Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Rangers)
- Orta saha: Cengiz Ünder (Olympique Marseille), Yunus Akgün (Galatasaray), Berkan Kutlu (Galatasaray), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Serdar Gürler (M.Başakşehir),
- Forvet: Enes Ünal(Getafe), Halil Dervişoğlu (Burnley), Serdar Dursun (Fenerbahçe)