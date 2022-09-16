A Milli Takım kadrosu belli oldu A Milli Takımımızın, Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Kayserispor'un sağ beki Onur Bulut, ilk kez kadroda yer aldı.

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