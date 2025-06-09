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A Milli Takım Raleigh’de

A Milli Takım Raleigh’de

14:249/06/2025, Pazartesi
IHA
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A Milli Takım Raleigh’de
A Milli Takım Raleigh’de

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ikinci hazırlık maçında 2026 FIFA Dünya Kupası’nın ev sahiplerinden Meksika ile karşılaşacak A Milli Takım, müsabakanın oynanacağı Kuzey Carolina eyaletinin Raleigh şehrine geldi.

Hartford yakınlarındaki Bradley Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan uçakla yaklaşık 2 saatlik yolculuğun ardından Raleigh-Durham Havalimanı’na gelen A Milli Takım kafilesi, apronda Türkiye Cumhuriyeti Miami Başkonsolosu Resul Şahinol ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı. Daha sonra otobüsle konaklayacakları otele geçen A Milliler, istirahate çekildi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Orkun Kökçü, bugün yerel saatle 14.00’te (TSİ 21.00) maçın oynanacağı Kenan Stadyumu’nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlıların Meksika maçı öncesinde stadyumda yapacağı antrenman ise yerel saatle 17.30’da (TSİ 00.30) başlayacak.

Meksika - Türkiye karşılaşması 11 Haziran Çarşamba günü sabaha karşı 04.00’te Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu’nda oynanacak.

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