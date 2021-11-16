A Milli Takım son virajda

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda mücadele eden Türkiye, son maçında Karadağ ile deplasmanında karşılaşacak. İki takım arasında Gradski Stadı’nda saat 22.45’de başlayacak maçı Almanya’dan Daniel Siebert yönetecek. Cebelitarık önünde alınan 6-0’lık galibiyet sonrasında averajını yükselten Ay-yıldızlılar, Norveç’in sahasında Letonya ile berabere kalmasıyla grupta 2. sıraya yükseldi. Hollanda da Karadağ deplasmanından 2-2’lik beraberlikle ayrılınca, gruptaki hesaplar karıştı. Milliler, bugün kazanırsa 2.’liği garantileyerek Play-Off hakkı elde edecek.

Her ihtimal göz önünde

Hollanda’nın Karadağ deplasmanında aldığı beraberlik, hesapları değiştirdi. Milliler, bugün sahadan 3 puanla ayrılırsa, kulaklar Hollanda’da olacak. Norveç, Hollanda’yı deplasmanda 2 farklı mağlup etmeyi başarırsa, A Milli Takım puanını 21’e çıkararak grupta liderliğe yükselecek. Norveç’in alacağı daha farklı bir galibiyet ise, maçların genel sonuçları doğrultusunda averaj hesaplarının devreye girmesini sağlayacak. Hollanda’nın evinde galip gelmesi durumunda ise, Karadağ deplasmanından mağlubiyetle dönülse bile milliler grubu 2. tamamlayacak. Hollanda-Norveç maçı berabere biter ve Türkiye sahadan puansız ayrılırsa, bu kez grupta 3. sıraya gerileyecek ve Dünya Kupası şansını kaybedecek.

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Karadağ'da 3 Kovid

A Milli Takımı’nda sarı kart cezalısı Mert Müldür forma giyemeyecek. Abdülkadir Ömür’ün durumu ise bugün netlik kazanacak. Karadağ’da ise Kovid’e yakalanan Marusic, Jovetic ve Kosovic sahada olmayacaklar.

KARADAĞ-TÜRKİYE

STAT: Gradski Stadı

Gradski Stadı HAKEM: Daniel Siebert (Almanya)

Daniel Siebert (Almanya) SAAT: 22.45

22.45 YAYIN: TRT 1

TRT 1 KARADAĞ: Sarkic, Radunovic, Vujacic, Tomasevic,

Sarkic, Radunovic, Vujacic, Tomasevic, Savic, Vukcevic, Jankovic, Jovovic, Haksabanovic, Osmajic, Djurdjevic

TEKNİK DİREKTÖR: Miodrag Radulovic

Miodrag Radulovic TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki Çelik, Çağlar, Merih, Caner, Berat, Berkan, Hakan, Kerem, Halil, Burak

Uğurcan, Zeki Çelik, Çağlar, Merih, Caner, Berat, Berkan, Hakan, Kerem, Halil, Burak TEKNİK DİREKTÖR: Stefan Kuntz

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