A Milli Takım'da Montella dönemi

A Milli Futbol Takımı’nda Teknik Direktör Stefan Kuntz dönemi sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Kuntz ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından sıcak bir gelişme daha yaşandı.