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Spor

A Milli Takım'da Montella dönemi

Stefan Kuntz ile yollarını ayıran A Milli Futbol Takımı'nda, Vincenzo Montella ile anlaşma sağladı.

Haber Merkezi
15:45 . 20/09/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Vincenzo Montella Adana Demirspor'un başında 1.72 puan ortalaması yakaladı.

Vincenzo Montella Adana Demirspor'un başında 1.72 puan ortalaması yakaladı.

A Milli Futbol Takımı’nda Teknik Direktör Stefan Kuntz dönemi sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Kuntz ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından sıcak bir gelişme daha yaşandı.


A Milli Takım'da Montella dönemi

Stefan Kuntz ile yollarını ayıran A Milli Futbol Takımı'nda, Vincenzo Montella ile anlaşma sağladı. İstanbul'a gelen İtalyan hoca için kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.


Daha önce Adana Demirspor'un başında 76 maçta süre alan Montella, 38 galibiyet, 17 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı. İtalyan hoca 1.72 puan ortalaması yakaladı.



#Vincenzo Montella
#Stefan Kuntz
#A Milli Takım
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