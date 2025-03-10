A Milli Takım'dan ABD çıkarması: İki hazırlık maçı oynayacak

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde A Milli Futbol Takımı, ABD'de iki hazırlık maçı yapacak. Ay-yıldızlı takım, 7 Haziran Cumartesi günü 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD, 10 Haziran Salı günü ise Meksika ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde ABD'de 2 hazırlık maçı yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre sonbaharda başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne hazırlanacak ay-yıldızlı takım, 7 Haziran Cumartesi günü 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD, 10 Haziran Salı günü ise Meksika ile karşı karşıya gelecek.
Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadı'nda oynanacak ABD müsabakası TSİ 22.40'ta başlayacak.
A Milli Takım, ABD kampındaki ikinci özel maçını ise Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentinde Meksika ile yapacak.