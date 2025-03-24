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A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası elemeleri fikstürü belli oldu

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası elemeleri fikstürü belli oldu

13:5224/03/2025, Pazartesi
G: 24/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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A Milli Takım son olarak Macaristan'ı saf dışı bıraktı ve A Ligi'ne yükseldi.
A Milli Takım son olarak Macaristan'ı saf dışı bıraktı ve A Ligi'ne yükseldi.

Son olarak Macaristan'ı eleyerek Uluslar Ligi'nde A klasmanına yükselen A Milli Futbol Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerindeki maç fikstürü belli oldu. Ay-yıldızlı ekip, ilk maçına 4 Eylül 2025 tarihinde Gürcistan deplasmanında çıkacak.

A Milli Futbol Takımımızın; ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi elemelerdeki maç fikstürü belli oldu.


Ay-yıldızlı ekip, ilk maçına 4 Eylül 2025 tarihinde Gürcistan deplasmanında çıkacak. Türkiye'nin son maçı ise İspanya ile 18 Kasım 2025 tarihinde deplasmanda oynanacak.




A Milli Takım'ın grubunda hangi takımlar var?

  • İSPANYA
  • GÜRCİSTAN
  • BULGARİSTAN


#A Milli Futbol Takımı
#2026 Dünya Kupası
#İspanya
#Türkiye

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