A Milli Takım son olarak Macaristan'ı saf dışı bıraktı ve A Ligi'ne yükseldi.
Son olarak Macaristan'ı eleyerek Uluslar Ligi'nde A klasmanına yükselen A Milli Futbol Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerindeki maç fikstürü belli oldu. Ay-yıldızlı ekip, ilk maçına 4 Eylül 2025 tarihinde Gürcistan deplasmanında çıkacak.
A Milli Futbol Takımımızın; ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi elemelerdeki maç fikstürü belli oldu.
Ay-yıldızlı ekip, ilk maçına 4 Eylül 2025 tarihinde Gürcistan deplasmanında çıkacak. Türkiye'nin son maçı ise İspanya ile 18 Kasım 2025 tarihinde deplasmanda oynanacak.
A Milli Takım'ın grubunda hangi takımlar var?
A Milli Takım'ın grubunda hangi takımlar var?
- İSPANYA
- GÜRCİSTAN
- BULGARİSTAN
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