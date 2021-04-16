Aaron Boupendza gol sözü verdi

Hatayspor’da gösterdiği etkili performansla ve attığı şık gollerle adından sıkça söz ettiren Boupendza, son zamanlarda ilk görünümünden çok uzak bir performans sergiliyor. Bu durumu düzeltmek isteyen ve eski formuna yeniden kavuşmak isteyen Gabonlu futbolcu, Trabzonspor karşılaşmasını çıkış maçı olarak görüyor.

Hafta boyu yaptığı antrenmanlarda istekli bir görünüm çizen Boupendza, teknik ekibe Trabzonspor mücadelesi için gol sözü verdiği öğrenildi.

Gabonlu golcü, çıktığı son 7 maçta sadece 1 kez fileleri sarsmasına rağmen attığı 18 golle Süper Lig’in gol krallığı listesinde zirvede yer alıyor.