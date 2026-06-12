2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında rakiplerimiz ABD ve Paraguay bu gece saat 04.00’te karşı karşıya gelecek. Maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. ABD - Paraguay maçını canlı izlemek ve TRT 1 frekans ayarları için haberimize bakabilirsiniz.
2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan fırtınası, A Milli Futbol Takımımızın da yer aldığı D Grubu'ndaki dev randevuyla Los Angeles'a taşınıyor! Grubun açılış mücadelesinde turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri, Güney Amerika'nın inatçı ekibi Paraguay ile kozlarını paylaşacak. Pazar sabahı Avustralya karşısına çıkacak olan "Bizim Çocuklar"ı yakından ilgilendiren ABD - Paraguay maçı bu gece naklen yayınlanacak.
ABD - PARAGUAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
ABD - Paraguay maçı bu gece saat 04.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
ABD - PARAGUAY CANLI SKOR
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TRT 1 TÜRKSAT UYDU FREKANS BİLGİLERİ
TRT 1 Türksat 4A Uydu Frekans Bilgisi:
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4