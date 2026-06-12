2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan fırtınası, A Milli Futbol Takımımızın da yer aldığı D Grubu'ndaki dev randevuyla Los Angeles'a taşınıyor! Grubun açılış mücadelesinde turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri, Güney Amerika'nın inatçı ekibi Paraguay ile kozlarını paylaşacak. Pazar sabahı Avustralya karşısına çıkacak olan "Bizim Çocuklar"ı yakından ilgilendiren ABD - Paraguay maçı bu gece naklen yayınlanacak.