Abddullah Avcı'dan 'Fırtına' paylaşımı

|
Abdullah Avcı
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam deplasmanda oynanacak Galatasaray maçına yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Avcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam İstanbul'da fırtına var." ifadelerini kullandı. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı.
51 puanla lider olan Galatasaray ile 38 puanla 6. sıradaki Trabzonspor'un mücadelesi saat 19.00'da Nef Stadı'nda oynanacak. Maç saatinde kar yağışı beklenirken hava sıcaklığının da sıfır derecelerde olması bekleniyor.
Trabzonspor'da ise Edin Visca, Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Bruno Peres ve Marek Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor. Beş futbolcu da bordo-mavili kafilede yer almadı.