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Spor

Abddullah Avcı'dan 'Fırtına' paylaşımı

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
12:10 . 5/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Abdullah Avcı

Abdullah Avcı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam deplasmanda oynanacak Galatasaray maçına yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.


Avcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam İstanbul'da fırtına var." ifadelerini kullandı. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı.


Hava karlı olacak

51 puanla lider olan Galatasaray ile 38 puanla 6. sıradaki Trabzonspor'un mücadelesi saat 19.00'da Nef Stadı'nda oynanacak. Maç saatinde kar yağışı beklenirken hava sıcaklığının da sıfır derecelerde olması bekleniyor.


Trabzonspor'da 5 eksik var

Trabzonspor'da ise Edin Visca, Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Bruno Peres ve Marek Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor. Beş futbolcu da bordo-mavili kafilede yer almadı.





#Abdullah Avcı
#Trabzonspor
#Galatasaray
1 saat önce
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Abddullah Avcı'dan 'Fırtına' paylaşımı
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