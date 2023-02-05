Abddullah Avcı'dan 'Fırtına' paylaşımı

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında bugün Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, 50 bin taraftarının desteğiyle çıkacağı derbiyi kazanıp en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 9'a çıkarmayı hedefliyor. Bordo-mavililer ise hem ezeli rakibinin ligdeki 11 maçlık galibiyet serisine son vermek hem de zirve yarısı için yeniden umutlanmak istiyor.