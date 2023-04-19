Abdülkadir Ömür Avrupa'nın radarında

Trabzonsporün genç yıldızı Abdulkadir Ömür, bu sezonki performansıyla yeniden Avrupa'nın gündemine girdi. Trabzonspor-Beşiktaş derbisini Ajax adına Huntelaar, Monaco için de bir scout ekibi takip etti.

Her iki ismin de Beşiktaş'ın bazı oyuncularını izlediği ancak Trabzonspor'dan da özellikle Abdulkadir Ömür'ü yakından takip ettiği öğrenildi. Daha önce Ömür'ü iki kez transfer etmek isteyen Monaco'nun son dönemde artan performansı sonrasında yeniden 23 yaşındaki 10 numarayı radarına aldığı belirtildi. Bu arada Huntelaar'ın da Ömür'ü beğendiği ve Ajax yetkilileriyle görüşlerini paylaşacağı ifade edildi.