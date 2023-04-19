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Spor

Abdülkadir Ömür Avrupa'nın radarında

Trabzonspor'un 23 yaşındaki yıldızı Abdülkadir Ömür, Ajax ve Monoco'nun scout ekipleri tarafından çok beğenildi. Transfer döneminde Avrupa kulüplerinin, Ömür için Trabzonspor'un kapısını çalacağı öğrenildi.

Haber Merkezi
10:46 . 19/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Abdülkadir Ömür'ün Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 9 milyon euro.

Abdülkadir Ömür'ün Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 9 milyon euro.

Trabzonsporün genç yıldızı Abdulkadir Ömür, bu sezonki performansıyla yeniden Avrupa'nın gündemine girdi. Trabzonspor-Beşiktaş derbisini Ajax adına Huntelaar, Monaco için de bir scout ekibi takip etti.


Büyük beğeni topladı

Her iki ismin de Beşiktaş'ın bazı oyuncularını izlediği ancak Trabzonspor'dan da özellikle Abdulkadir Ömür'ü yakından takip ettiği öğrenildi. Daha önce Ömür'ü iki kez transfer etmek isteyen Monaco'nun son dönemde artan performansı sonrasında yeniden 23 yaşındaki 10 numarayı radarına aldığı belirtildi. Bu arada Huntelaar'ın da Ömür'ü beğendiği ve Ajax yetkilileriyle görüşlerini paylaşacağı ifade edildi.


Bu sezon Trabzonspor ile 37 karşılaşmada süre alan Abdülkadir Ömür, 3 gol ve 2 asistle oynadı. Sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan 23 yaşındaki oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 9 milyon euro.




#Trabzonspor
#Abdülkadir Ömür
#Süper Lig
1 saat önce
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