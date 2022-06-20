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Abdülkadir Ömür için Sevilla devrede

Trabzonspor'da şampiyonluk sevinci yaşayan Abdülkadir Ömür, yuvadan uçmaya hazırlanıyor. İspanyol basını, Sevilla'nın Abdülkadir Ömür için devreye girdiğini yazdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Abdülkadir Ömür için Sevilla devrede
Trabzonspor Abdülkadir Ömür için 15 milyon euro bonservis bedeli istiyor

Geride bıraktığımız sezonu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor’da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililerde, Abdülkadir Ömür’ün talipleri artıyor.

Abdülkadir'e çok fazla ilgi var

Yaşadığı uzun süreli sakatlıkların ardından geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performansla kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan 22 yaşındaki futbolcunun talipleri artıyor.

İspanya'dan istiyorlar

Yıldız oyuncuya Real Betis ve Sevilla talip oldu. İspanyol basınında çıkan haberde, Sevilla’nın ünlü sportif direktörü Monchi’nin, Abdülkadir’i takıma kazandırmak için harekete geçtiği belirtildi.

  • Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 38 maçta görev alan Abdülkadir Ömür, 7 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

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