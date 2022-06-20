​Abdülkadir Ömür için Sevilla devrede

Geride bıraktığımız sezonu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor’da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililerde, Abdülkadir Ömür’ün talipleri artıyor.
Abdülkadir'e çok fazla ilgi var
Yaşadığı uzun süreli sakatlıkların ardından geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performansla kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan 22 yaşındaki futbolcunun talipleri artıyor.
İspanya'dan istiyorlar
Yıldız oyuncuya Real Betis ve Sevilla talip oldu. İspanyol basınında çıkan haberde, Sevilla’nın ünlü sportif direktörü Monchi’nin, Abdülkadir’i takıma kazandırmak için harekete geçtiği belirtildi.
- Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 38 maçta görev alan Abdülkadir Ömür, 7 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Sahaya giren taraftarla Abdülkadir Ömür arasındaki diyalog:
🗣"Bitmedi mi?"
👤"Maç bitmedi. Gözünüzü seveyim" pic.twitter.com/4ON9XZRbVr
Sahaya giren taraftarla Abdülkadir Ömür arasındaki diyalog: