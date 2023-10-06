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Spor

Abdülkadir Ömür kadroda neden yok?

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, milli futbolcu Abdülkadir Ömür'ün hastalığından dolayı kadroya alınmadığını açıkladı.

20:05 . 6/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Abdülkadir Ömür - Nenad Bjelica

Abdülkadir Ömür - Nenad Bjelica

Süper Lig'in 8. haftasının açılış gününde Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor'un milli futbolcusu Abdülkadir Ömür maç kadrosuna bulunmuyor.


Maç öncesi verdiği röportajda milli oyuncuya değinen teknik direktör Nenad Bjelica, "Abdülkadir bizimle beraber geldi ancak kendisini iyi hissetmedi. İlaç tedavisinden istediğimiz sonucu alamayınca kadroya almadık" ifadelerini kullandı.


Abdülkadir Ömür bu sezon toplamda 7 maça çıkıp 3 asistlik performans sergiledi.





#Trabzonspor
#Abdülkadir Ömür
#Nenad Bjelica
35 dakika önce
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