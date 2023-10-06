Abdülkadir Ömür - Nenad Bjelica
Süper Lig'in 8. haftasının açılış gününde Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor'un milli futbolcusu Abdülkadir Ömür maç kadrosuna bulunmuyor.
Maç öncesi verdiği röportajda milli oyuncuya değinen teknik direktör Nenad Bjelica, "Abdülkadir bizimle beraber geldi ancak kendisini iyi hissetmedi. İlaç tedavisinden istediğimiz sonucu alamayınca kadroya almadık" ifadelerini kullandı.
Abdülkadir Ömür bu sezon toplamda 7 maça çıkıp 3 asistlik performans sergiledi.