Ertuğrul Doğan, kulübün gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Eleştirilere cevap veren Doğan, kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür'ün durumu hakkında da bilgilendirme yaptı.





Telefonla A Spor yayınına bağlanan Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Trabzonspor birlik olmak zorunda"





"Tabii ki eleştiriler olacak. Özellikle Trabzonspor Kulübü başkanıysanız bundan daha doğal bir şey olamaz. Kabul etmek zorundayız. Bu mücadeleyi taraftarımızla vermek, Trabzonspor bir olmak, birlik olmak zorunda. Bunu sadece yönetimin tek başına başarması mümkün değil. Son maçta kadromuzda çok önemli eksikler vardı. Trabzonspor şu an ligde 3. sırada ve Avrupa hedefinden uzaklaşmış değil. Hiçbirimiz, ne hocamız ne ben ne yönetim sonuçları kabullenmiyor. Bunlar telafi edebileceğimiz kayıplar. Hocamız geldiğinde belirlediğimiz hedefinde dışında değiliz. Bu hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Trabzonspor birlik olmak zorundadır. Klişe olarak söylemiyorum. Trabzonspor'un, Trabzonsporlu'nun kendinden başka dostu yok. Bu sadece Ertuğrul Doğan'ın problemi değil, 35-40 yılın problemleriyle uğraşıyoruz."





"Projeleri yaptıktan sonra gerekli transferleri yapacağım"





"Bir Trabzonsporlu olarak takımımı göz göre göre bu anlaşmaları yapmadan nasıl bir transfer hamlesinin içine girip sıkıntıya sokabilirdim. Ben böyle bir şeyin altına asla ve asla imza atmayacağım. Türk futbol tarihindeki en büyük stadyum sponsorluğunu yaptık. Bir sürü sponsorluk anlaşması yaptım. 130 milyon euro, bakın rakam az geliyor belki, Şubat 15 itibarıyla ödeyeceğimiz rakam 130 milyon euro olacak. 130 milyon eurodan bahsediyorum 8 ayda. Bunun Türk futbolunda örneği yok. 100 milyon eurosu karşılıksız, Trabzonspor'a dönüşü olmayacak. 30 milyon euroya yakın yönetici desteği. Çok önemli gayrımenkul projeleri devam ediyor, imza aşamasına getirdiğimiz Kartal projesi var. Ben ekonomik anlaşmaları, projeleri yaptıktan sonra gerekli transferleri yapacağım."





"Uygun bir teklif getirirse Abdülkadir ayrılacak"





"Abdülkadir Ömür ayrılmak istediğini söyledi. Trabzonspor’un çıkarlarına uygun bir teklif getirirse ayrılacak. Şu an olan tekliflere Abdülkadir gitmek istemiyor. Dolayısıyla şu an konu ortada."





"Maddi desteğe değil, manevi desteğe ihtiyacım var"

"Bu borçları, maaşları ödeyecek paraları bulmak zorundayız. Sahada ağırlığını koyabilecek, herkesin konuşacağı isimleri Trabzonspor'a katmak zorundayız. Çünkü bu şov işi. İşi en zor yönetimlerden biriyiz, çünkü hepsini yapmak zorundayız. Deplasmana gittiğimde aldığım para, yenersem kiraladığım uçağın parasını karşılamıyor. Biz geldiğimizde euro 19 liraydı, şu an 34 lirayı konuşuyoruz, belki yıl sonunda 40 lirayı konuşacağız. Allah göstermesin, kötü şeyleri konuşmak zorunda kalmayalım. Biz bu paraları içeri sokamasak, Trabzonspor'un borcu için hangi rakamları konuşuyoruz, düşünelim. 4 milyar TL borcun faizi 2 milyar. Her geçen gün kur baskısı. Trabzonspor kendini kollamak zorunda. Ahlanacak vahlanacak durum yok. Üst üste 2 mağlubiyet ister miyiz. İşimizden gücümüzden sağlığımızdan olduk. Sabah akşam bunun sıkıntısıyla yaşıyoruz. Durumun nereden kaynaklandığını biliyoruz. Bizler, hocamız, takım da rahatsız. Transferde görüştüğümüz oyuncuları alınca farklı bir hikaye konuşacağız. Benim maddi desteğe değil camiamın manevi desteğine ihtiyacım var. Bu şehrin çocuğunun buna ihtiyacı var."



























