Abdülkadir Ömür sakatlandı: Kırık var

Bordo-mavili takımda Abdülkadir Ömür sakatlandı. Dün oynanan Beşiktaş maçında sakatlandığı belirtilen oyuncunun elinde kırık olduğu bildirildi.
Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- "A Takımımızın Beşiktaş ile oynadığı maç sırasında sol elinin üstüne düşen futbolcumuz Abdülkadir Ömür’ün yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol el 5. tarak kemiğinde (metakarp) kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuza atel uygulanmış olup tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."