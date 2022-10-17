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Abdülkadir Ömür sakatlandı: Kırık var

Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür'ün sol el 5. tarak kemiğinde kırık tespit edildi. 23 yaşındaki futbolcunun tedavisine başlandığı açıklandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdülkadir Ömürün sakatlığı ne?
Abdülkadir Ömür, Beşiktaş maçında 56 dakika süre aldı.

Bordo-mavili takımda Abdülkadir Ömür sakatlandı. Dün oynanan Beşiktaş maçında sakatlandığı belirtilen oyuncunun elinde kırık olduğu bildirildi.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "A Takımımızın Beşiktaş ile oynadığı maç sırasında sol elinin üstüne düşen futbolcumuz Abdülkadir Ömür’ün yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol el 5. tarak kemiğinde (metakarp) kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuza atel uygulanmış olup tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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