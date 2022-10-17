Abdülkadir Ömür sakatlandı: Kırık var

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AK Parti Grup Başkan Vekili Turan: Bartın'daki maden faciası için araştırma komisyonu önerisinde bulunacağız

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Bartın'daki maden kazasıyla ilgili, "Yarın AK Parti grubu olarak Meclis'e araştırma komisyonu kurulması teklifinde bulunuyoruz. Alınacak önlemleri, can güvenliğini artıracak mevzuat değişikliklerini, dünya örneklerini araştıracak, buna ilişkin adımlar atacak bir komisyon kurmak istiyoruz" dedi.