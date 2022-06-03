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Abdülkadir'e Milan kancası

İtalya şampiyonu Milan'ın, Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür'ün transferi için girişimlerde bulunacağı bildirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdülkadire Milan kancası
Abdülkadir Ömür, geride bıraktığımız sezon bordo-mavili formayla çıktığı 38 maçta 7 gol atarken, 4 de asist kaydetti.

Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor’da yıldız isimlerin ayrılması söz konusu. Avrupa devlerinin yakından ilgilendiği isimlerden birisi olan Abdülkadir Ömür, gelecek iyi bir teklifte yuvadan uçabilir.

Birçok kulübün yakından takip ettiği 22 yaşındaki başarılı futbolcu için son haber İtalya’dan geldi. Bu sezon oynadığı futbolla beğeni toplayan Abdülkadir Ömür’e son Serie A şampiyonu Milan talip oldu. Serie A’da 11 yıl aranın ardından şampiyon olan Milano ekibi, gelecek sezon da başarılı grafiğini sürdürmek için çalışmalar yapıyor.

İtalya’dan Tuttomercato’nun verdiği habere göre, uzun süredir Trabzonspor’dan Abdülkadir Ömür’ü takip eden Milan, bu bağlamda somut adımlar atmaya hazırlanıyor.

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