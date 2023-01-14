Abdullah Avcı: "Vazgeçmedik ve vazgeçmemeye devam ediyoruz"

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip Bakasetas'ın attığı golle 1-0 kazandı. Karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa konuşan teknik direktör Abdullah Avcı, vazgeçmeden yollarına devam edeceklerini söyledi. Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Üstün oynadık"

"Ligin en organize takımıyla oynadık. Belki Volkan hata yaptı ama arayışımız ve baskılarımızla üstün oynadık. 50'den sonraki bölümde Başakşehir topa sahip olarak, biz de kaymaları yaparak iyi bir mücadele gösterdik."

"Vazgeçmedik"

"Vazgeçtiğinde yenilirsin. Biz hiçbir zaman vazgeçmedik ve vazgeçmemeye de devam ediyoruz. Trabzonspor, her kulvarda devam ediyor. Doğru zamanda iyi bir galibiyet oldu."

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"Bilgi sızdırılıyor"

"İçerisi bizim ailemiz. Dışarıya nasıl bilgi gidiyor bilmiyorum. Biz organizasyonlarımızı daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz."

"Taraftara teşekkür ederim"

"Bugün teveccühleri ve harika destekleri için taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bize transfer değil Trabzonspor taraftarı lazım. Transfer konusunda kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz."

"Sözleşmesini dondurabiliriz"

"Visca'nın sözleşmesini dondurma durumumuz var. Peres'in olmaması, Dorukhan'ın ve Visca'nın sakatlanması bizi hep oyun kimliği arayışına itmişti. Tekrar şimdi oyun kimliği oluşturmaya çalışacağız. Sakatlanmadan umarım Peres devam eder."

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SPOR ÖZET | Trabzonspor-Başakşehir:1-0



