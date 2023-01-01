Abdullah Avcı: Daha iyisini yapabilirdik

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Trabzonspor deplasmanda Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı karşılaşma sonrası konuştu.
23:51 . 18/01/2023 Çarşamba
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Abdullah Avcı
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Trabzonspor deplasmanda Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Bordo mavililerin teknik direktörü Abdulah Avcı karşılaşma sonrası konuştu.
''Yusuf Yazıcı'ya parantez açalım''
Yusuf Yazıya bir parantez açalım. Türk futbolunun ve Trabzonspor'un yetiştirdiği özel bir oyuncu. Bizim de beklentilerimiz fazla. 15-20 gündür istekli çalışıyor. Doğru çalışınca karşılığını alıyorsun.
''Kaliteli oyuncu refleksi devreye girdi''
"Çok formasyon değişikliği, çok oyuncu değişikliği bazen performansı düşürebiliyor. Maç sonunda Vitor'u ileri yollayıp kenar ortası denemeye başlayınca golü bulduk. Enerjimiz yukarı çıktı, onların enerjisi düştü. Kaliteli oyuncu refleksi devreye girdi." dedi.
''Doğru zamanda golü bulduk''
"Devrede 3 değişiklikle oyuncu kalitesini yukarı çektik. Bir 'diamond' modeli denedik. Daha iyisini yapabilirdik. Oyun sonunda direkt oyun ve kenar ortasını denedik. Maç biterken doğru zamanda golü bulduk. Büyük takım ve kaliteli oyuncu refleksi devreye girdi."
#Abdullah Avcı
#Trabzonspor
#Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçları
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