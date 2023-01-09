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Abdullah Avcı derbiye kadar kayıp istemiyor

Ligde bugün deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor alacağı galibiyetle gelecek haftalara iddialı girmek istiyor. Bordo-mavililer önündeki 5 karşılaşmayı kayıpsız atlatıp 23. haftadaki Galatasaray derbisine moralli ve iddialı çıkmanın hesaplarını yapıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Avcı derbiye kadar kayıp istemiyor
Abdullah Avcı

Geçen sezonu şampiyon olarak kapatan Trabzonsporda bu sezon da mutlu sona ulaşmak için ince hesaplar yapılıyor. Bugün deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan bordo-mavili takım, bu maçı kazanarak hem zirve iddiasını sürdürmek hem de gelecek haftalara güvenli girmek istiyor.

5 haftalık lig periyodunda Alanyaspor ve Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, Başakşehir, İstanbulspor ve Antalyaspor ile evinde oynayacak. Giresunspor'u mağlup ederek 29 puan ve averajla 6. sırada yer alan Trabzonspor, sezonun 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçına kadar kayıp yaşamak istemiyor.

5 maçın 3'ü içerde

Ligde oynayacağı bu 5 maçın yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda da Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacak olan bordo-mavililer iki kulvarda da iddiasını sürdürmek amacında. Giresunspor maçı ile birlikte yeni bir seri yakalamak hedefinde olduklarını belirten teknik direktör Abdullah Avcı, futbolcularına yaptığı konuşmada ligde her takımın her takımı yenebileceğine dikkat çekerek, "Rakiplerimizin birbirleriyle oynayacağı karşılaşmaların da önemi büyük. Bunlara takılıp kalmadan biz kazanmak zorundayız. Kazanıp, rakiplerimizin alacağı sonuçlara göre kendimize klasmanda yer edineceğiz. Önümüzdeki 5 haftanın üçünde evimizde oynayacak olmamızın avantajını da kullanarak Galatasaray maçına yine iddiamızı sürdürerek çıkmak istiyoruz" dedi.

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