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Abdullah Avcı derbiye sıkı çalışıyor

Bu sezon İstanbul’un üç büyüklerine karşı ilk deplasman maçına çıkacak olan Trabzonspor’da, teknik direktör Abdullah Avcı, Beşiktaş planlarını hazırlıyor. Oyuncularıyla tek tek görüşen Avcı, mücadeleye konsantre etmeye çalışıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Avcı derbiye sıkı çalışıyor
Trabzonspor ligde zirvede yer alıyor.

Süper Lig’in 12. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan mücadele zirveyi yakından ilgilendiriyor. Kazanan takım 3 puanın yanında psikolojik olarak da rahatlayacak. Bordo-mavili takım haftaya Beşiktaş’ın önünde 7 puan farkla girerken, aradaki puan farkını 10’a çıkarmak için mücadele edecek. Siyah-beyazlı takım ise yarıştan kopmamak için tüm kozlarını kullanacak.

Süper Lig’de yenilgisiz yoluna devam eden ve liderlik koltuğunda yer alan Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını moralli bir şekilde sürdürürken, teknik direktör Abdullah Avcı ve yardımcıları Beşiktaş maçının saha planları üzerinde çalışıyor. Antrenmanların ardından yardımcılarıyla birlikte analizler yapan ve oyuncularıyla bire bir ve takım halinde görüşmeler yapan deneyimli teknik adam, sahaya süreceği kadroyu da şekillendiriyor.

  • Bakasetas ve Nwakaeme 11'de
  • Trabzonspor’da Bakasetas ve Nwakaeme, Beşiktaş maçıyla birlikte ilk 11’e dönüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, cezalı Edgar le’nin yerine ise Hüseyin veya Denswill ikilisinden birine şans verecek. Sakatlıkları bulunan Peres ve Gervinho ile birlikte cezalı olan Edgar le’nin oynamayacak olmasına rağmen Trabzonspor’un yedek kulübesi de güçlenecek. Koita, Abdulkadir Parmak, Cornelius, Siopis, Denswill, Serkan, Yunus ve Yusuf hamle oyuncuları olacak.

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