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Spor

Abdullah Avcı dönemindeki en kötü sezon

Abdullah Avcı dönemindeki Süper Ligin son sırasındaki Ümraniyespor'a mağlup olarak evindeki 36 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile en kötü sezonunu yaşıyor. Bordo-mavililer, bu sezon 1,65 puan ortalamasında kaldı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
09:22 . 6/03/2023 понедельник
Yeni Şafak
Abdullah Avcı

Abdullah Avcı

Süper Lig'in 24. haftasında evinde Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek 38 puanla 6. sırada kalan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile 3 sezon içindeki en kötü dönemini yaşıyor. Bordo mavili takım, 2020-2021 sezonunun 9. haftası öncesinde göreve gelen tecrübeli çalıştırıcı yönetiminde 93 lig karşılaşmasına çıkarken, bu maçlarda 52 galibiyet, 28 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.


Karadeniz ekibi ilk sezonunda Avcı ile 2,03 ve şampiyon olarak bitirdiği geçen sezonu 2,13 puan ortalamasıyla tamamlarken, bu sezon 1,65 puanda kaldı.


İki sezondan fazla yenildi

Trabzonspor, bu sezon teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı ilk 2 sezondaki yenilgi sayısını aştı. Bordo-mavili takım, Avcı ile 2020-2021 sezonunda 32, geçen sezon da 38 maçta 3'er mağlubiyet olmak üzere toplam 70 lig maçında 6 yenilgi yaşadı.


Karadeniz ekibi, bu sezon ise 23 lig maçında 7 kez mağlup olarak önceki dönemlerinin uzağında görüntü verdi. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'un son Ümraniyespor yenilgisiyle ayrıca evindeki 36 maçlık yenilmezlik serisi de sona ermiş oldu.





#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#Süper Lig
1 час назад
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Abdullah Avcı dönemindeki en kötü sezon
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