Abdullah Avcı: Her şeyde üstündük

Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz Trabzonspor, Basel'e 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı maç sonunda yayıncı kuruluşa konuştu.

"Bütün iki maçın üzerinden gidecek olursak, 180 dakika boyunca her şeyde üstündük. 2 maçta 12 pozisyon falan var. Bugün de çok iyi başladık, ilk gelen top gol oldu.