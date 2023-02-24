Abdullah Avcı: Her şeyde üstündük

Abdullah Avcı
Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz Trabzonspor, Basel'e 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı maç sonunda yayıncı kuruluşa konuştu.
''Her şeyde üstündük''
"Bütün iki maçın üzerinden gidecek olursak, 180 dakika boyunca her şeyde üstündük. 2 maçta 12 pozisyon falan var. Bugün de çok iyi başladık, ilk gelen top gol oldu.
''Söyleyecek çok fazla bir şey bulamıyorum''
"Hakikaten üzücü. Söyleyecek çok fazla bir şey bulamıyorum. Çok enteresan."