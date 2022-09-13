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Abdullah Avcı: Herkes kendini sorgulayacak

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'a 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa konuşan bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, "İyi gitmeyen bir şeyler var. Herkes kendini sorgulayacak." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Avcı: Herkes kendini sorgulayacak
Abdullah Avcı

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'a 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa konuşan bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, "İyi gitmeyen bir şeyler var. Herkes kendini sorgulayacak." dedi.

Avcı, açıklamalarının tamamında, "Ne seyahat ne de sakatlıkları bahane etmem. Rakibi tebrik edelim. Oyunda denge önemli ama müthiş bir frikik golüyle geriye düştük. Dengeyi bulduk. İkinci yarı oyunu ele alacakken, geçişten iki gol yedik. Rakibe bu kadar uzak kalamayız. Geri bu kadar koşamayız. Benim takımlarımda en çok buna dikkat etmeme rağmen... Maçı çevirirken, mağlup duruma düştük. Sağlıklı gitmeyen bir durum var. Çok alışık olmadığım bir durum. Kafamızı kaldıracağız, herkes kendini sorgulayacağız. Tekrar bunun içinden çıkacağız. Macaristan'da 11'e 10 oynarken 2 gol yedik. Çevirmek için 1 gol atabildik. Bugün de kaybetme gibi bir durum yokken geçişten 2 gol yiyoruz. Sağlıklı değil, alışık değilim. Trabzonspor, geçen sezonun şampiyonu. Neden bunları yaşadığımızı sorgulayacağız, ben de kendimi sorgulayacağım ve bunun içinden çıkacağız." ifadelerine yer verdi.

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