Abdullah Avcı: İç sahada 'kaybetmeme' rekorumuz sürüyor

Trabzonspor, sahasında oynadığı Gaziantep FK maçını, Marc Bartra'nın son dakikada attığı golle 3-2 kazandı ve milli araya moralli girdi. Mücadelenin sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı da, sezon başından bu yana her kulvardan devam ettiklerini ve kusursuza yakın sonuçlar aldıklarını söyledi. Avcı ayrıca, 2-0'dan 3-2'ye dönen bu maç özelinde taraftarların da etkisinin olduğunu söyledi.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine Avcı, “48 günde toplamda bugün 12. resmi müsabakamızı oynadık. Sakatlıklarla beraber değişimler çok kolay olmaz. Yoğun bir süreç ve buradan araya girerken çok sağlıklı çıktık diye düşünüyorum." dedi.

"İç sahada kaybetmeme rekorumuz sürüyor"

Karşılaşmanın 65. dakikası sonrası daha tatmin edici olduğunu kaydeden Avcı, "Bugün bizim gibi oyunun başında olmayan Trabzonspor taraftarı 65’inci dakikadan sonra oyuna girdiler. İç sahada kaybetmeme rekoru kırılmış, bu devam ediyor. iyi bir aileyiz, içeride pırıl pırıl bir oyuncu grubu var oyuncu grubunun enerjisi çok yüksek. Araya girerken biraz uzak kalacağız. Bazen günleri karıştırıyoruz, kalktığımızda ‘hangi gündü’ diyoruz. Milli takımımıza ve milli takıma giden oyunculara başarılar diliyoruz. Umarım sakatsız gelirler. Trabzonspor 12 resmi müsabaka sonunda her kulvarda yarışmaya devam ediyor. Bence bu geçiş döneminde, sancılı dönemde önemli olan yarışın içinde her kulvarda olabilmek” dedi.

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Erol Bulut’un maçın hakemi Mete Kalkavan’a yönelik penaltı pozisyonlarıyla ilgili eleştirisel cümlelerine de gelen soru üzerine yanıt veren Avcı, “20 senedir toplamda 3 tane yoktur hakem veya pozisyon hakkında konuştuğum. Akşam bunun değerlendirmesini MHK yapar. Oyunu hakem üzerinden konuşmak çok doğru olmaz” diye konuştu.