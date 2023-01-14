Spor Abdullah Avcı "İçeriden dışarıya bilgi sızıyor"
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Abdullah Avcı: "İçeriden dışarıya bilgi sızıyor"

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, kulüp içerisinden dışarıya bilgi sızdığını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Avcı: İçeriden dışarıya bilgi sızıyor
Abdullah Avcı

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Mücadele öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kulüp içerisinden birilerinin dışarıya bilgi sızdırdığını söyledi. Abdullah Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Mücadeleden kaçmadım"

"Başakşehir ile geçmiş anılarım var. İyi bir geçmişimiz var, iyi bir hafıza oluşturduk. Emre hoca, eski öğrencim iyi işler başarıyor. Ben dalgalı denizlere geldim' demiştim. Ben hiçbir zaman mücadeleden kaçmadım, yine kaçmayacağım."

"Bilgi sızıyor"

"Çok doluyum. Antrenmanda rakibi şaşırtmak için bir taktik deniyoruz, gecesinde medyada yer alıyor. İçeriden dışarıya bilgi sızıyor."

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