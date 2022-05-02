Abdullah Avcı ile dipten zirveye

Süper Lig’de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile adeta dipten zirveye giden bir şampiyonluk hikayesi yazdı. Geçen sezon ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşamasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, geçici olarak takımın başına getirdiği Futbolcu İzleme Komitesi Başkanı İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı bir maçta da berabere kaldı. Trabzonspor, ilk 8 haftalık periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayıp 6 puanla 17. sırada yer aldı.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez yenildi. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavililer, 11 kez de berabere kaldı. Trabzonspor, geçen sezon 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirdi ve Avrupa kupalarına katılma fırsatı elde etti. Trabzonspor, bu sezon ise 35 haftalık bölümde 22 galibiyet, 11 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili takımı 35 haftası geride kalan ligde 29 hafta liderlik koltuğunda oturtmayı başardı.

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İkinci kupasını aldı

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ikinci kupasını da elde etti. Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde TFF Süper Kupa’yı müzesine getirdi. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda geçen sezon Başakşehir’i 2-1 yenen Karadeniz ekibi, TFF Süper Kupa’nın sahibi olmuştu. Avcı, kariyerinde ilk lig şampiyonluğunu da bordo-mavili takımda yaşadı.

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