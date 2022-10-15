Spor İstanbul Avcısı Abdullah Avcı
FUTBOL FUTBOL

İstanbul Avcı’sı Abdullah Avcı

Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor’da, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın İstanbul takımlarına karşı deplasmanda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Avcı, döneminde bordo-mavililer, siyah-beyazlı takıma karşı kaybetmedi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Abdullah Avcı İstanbula karşı üstün!
Trabzonspor Haberleri : Abdullah Avcı İstanbul takımlarına karşı üstün durumda.

Süper Lig'de pazar günü saat 20.00'de Beşiktaş Trabzonspor'u konuk edecek. Konuk ekibin hocası Abdullah Avcı'nın İstanbul takımlarına karşı üstünlüğü göze çarpıyor.

Abdullah Avcı 13 maçta 10 galibiyet aldı

10 Kasım 2020’de sözleşme imzaladığı bordo-mavili takımı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Abdullah Avcı, görev süresi boyunca Spor Toto Süper Lig’de İstanbul takımlarıyla deplasmanda 13 kez karşılaştı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, bu maçlarda 20 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü.

Karadeniz ekibi, Avcı döneminde, İstanbul takımları karşısında tek yenilgisini şampiyon tamamladığı geçen sezonun son haftasında Medipol Başakşehir’e karşı 3-1’lik sonuçla yaşadı.

Beşiktaş’a yenilmedi

Trabzonspor, Abdullah Avcı döneminde ezeli rakibi Beşiktaş ile oynadığı maçları kaybetmedi. Deplasmanda oynadığı iki maçtan da galibiyetle ayrılan Avcı, sahadan 2-1’lik skorlarla ayrıldı.

Trabzonspor, ligin ilk haftasında İstanbulspor’u Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 2-0 mağlup ederken Ümraniyespor’u da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda 1-0 yendi.

İstanbul’da iki Süper Kupa

Trabzonspor, Avcı yönetiminde İstanbul’da 2 Süper Kupa alma başarısı da gösterdi. Bordo-mavililer, 27 Ocak 2021’de Medipol Başakşehir’i 2-1, 30 Temmuz 2022’de de Sivasspor’u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa’yı müzesine getirdi.

Beşiktaş ile Trabzonspor 135. randevuda
SPOR
Beşiktaş ile Trabzonspor 135. randevuda

Spor camiası Bartın için tek yürek
SPOR
Spor camiası Bartın için tek yürek
Bartın için saygı duruşu

Bartın için
saygı duruşu

​Türkiye Futbol Federasyonu alınan kararı duyurdu.
İkisi ağır dört yaralı

İkisi ağır
dört yaralı

1. Lig ekibi deplasman dönüşü kaza geçirdi.
Spor camiası tek yürek

Spor camiası
tek yürek

​Federasyonlar ve kulüpler Bartın için başsağlığı mesajı yayımladı.
Taraftar otobüsüne <br>taşlı saldırı

Taraftar otobüsüne
taşlı saldırı

​Süper Lig maçı sonrası ortalık karıştı.
Rekabetten notlar

Rekabetten notlar

Siyah-beyazlıların İstanbul'da üstünlük kuramadığı gözlemleniyor.
Büyük sıçrama

Büyük sıçrama

Tesislerdeki toplantı odasına yazdığını yaptı.
Kötü gidişat<br>devam ediyor

Kötü gidişat
devam ediyor

​Antalyaspor, Alanyaspor'a 3-2 mağlup oldu.
Korkutan kaza

Korkutan kaza

​Trabzonspor'un efsanelerinden Ali Kemal Denizci trafik kazası geçirdi.
Bonservisi <br>belli oldu

Bonservisi
belli oldu

​Galatasaray Sacha Boey'in değerini belirledi.
'Faul çalınmalıydı'

'Faul çalınmalıydı'

Euroleague'den Anadolu Efes itirafı.
'Gelecek yıl <br>Avrupa'dayız'

'Gelecek yıl
Avrupa'dayız'

​Dursun Özbek'ten 117. yıl mesajı.
Alt lige düşürüldü

Alt lige düşürüldü

​Yarım asırlık kulübün hazin çöküşü.
'Bu işin zirvesi'

'Bu işin zirvesi'

Bakan Kasapoğlu, Ampute Milli Takımı'nı kabul etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.