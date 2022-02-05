Abdullah Avcı: Kazanarak yola devam

Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu’nun 24. haftasında bugün sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Trabzonspor, 6 haftadır kaybetmeyen rakibi karşısında sürpriz yaşamak istemiyor.

Aradan önce deplasmanda oynadığı Galatasaray maçını 2-1 kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aşmanın morali ile bugün çıkacağı karşılaşmayı da kazanmak isteyen bordo-mavili kazanacak gücü olduğunu belirten Abdullah Avcı, “Taraftarımızın önünde oynamak bize ayrı bir keyif veriyor. Eksiklerimiz olmasına rağmen oyun formasyonumuz ve bunu sahada uygulayabilecek yetenekte oyuncularımız var. Oyunda düştüğümüz anlarda taraftarımızın devreye girmesiyle yeniden oyuna ve skora tutunan bir yanımız oluştu. Taraftarımız da oyuna katıldığında çok daha farklı bir Trabzonspor çıkıyor ortaya. İnanıyorum ki Kasımpaşa maçında da taraftarımızın desteği son düdüğe kadar devam edecek ve kazanarak yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Evinde 17 maçtır yenilmiyor

Bu sezonki performansıyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Trabzonspor, evindeki son 17 maçta yenilmedi. Taraftarı önünde en son yenilgisini 8 Mart 2021’de Alanyaspor karşısında 3-1’lik skorla alan bordo-mavililer, bu maçın ardından evinde oynadığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi, bu sezon ise iç sahada yaptığı 11 maçta 7 galibiyet alırken, 4 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı ve 25 puan topladı. Trabzonspor, sahasında yaptığı maçlarda 19 gol atarken, filelerinde ise 7 gol gördü.

Fırtına kapalı gişe

Trabzonsporlu taraftarlar, Kasımpaşa maçının biletlerine büyük ilgi gösterdi. Kombinelerle birlikte 36 bin barajı aşıldı. Kulübün sosyal medya hesaplarında da sık sık paylaşılan videolarla taraftarlara destek çağrısı yapılırken, maç saatine kadar satışa bunulan biletlerin tamamının tükenmesi bekleniyor.

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Gurur, coşku, heyecan, mutluluk...



Duyguların en güzeli, keyiflerin en büyüğü aynı zamanda! ♥️💙



📍Beraber tadını çıkarmak için yarın Medical Park Stadyumu'nda buluşuyoruz! 🏟 pic.twitter.com/VZLiovMD0e — Trabzonspor (@Trabzonspor) February 4, 2022

Sivasspor maçında sakatlanarak GZT Giresunspor ve Galatasaray maçlarında oynayamayan Marek Hamsik, Kasımpaşa maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Slovak futbolcu, oynayamayacak durumda olsa bile kadroda yer alacağı ve saha kenarından arkadaşlarına yardımcı olacağı öğrenildi.



