Abdullah Avcı: Bugün sahada iyi işler yaptık Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 2. hafta maçında sahasında ağırladığı Kızılyıldız'ı Marek Hamsik ve Trezeguet'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, bu galibiyete çok ihtiyaçları olduklarını ve genel anlamda da 3 puan için iyi işler yaptıklarını söyledi.

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