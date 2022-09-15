Abdullah Avcı: Bugün sahada iyi işler yaptık

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 2. hafta maçında sahasında ağırladığı Kızılyıldız'ı Marek Hamsik ve Trezeguet'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, bu galibiyete çok ihtiyaçları olduklarını ve genel anlamda da 3 puan için iyi işler yaptıklarını söyledi.
Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:
- "İyi başlayamadığımız UEFA Avrupa Ligi ve son hafta oynadığımız Süper Lig maçının dün değerlendirmesini yapmıştım. Özellikle eksiklerimizle ilgili olan kısımları. Teknik olarak bu eksiklerin üzerinden hem analizle hem de pratikte çalışarak bir geri bildirim toplantısı yaptık bu müsabaka öncesi. Rakibin de bazen rakibe göre eşleştiğini ve 5’li karşılamasına da 4’lü karşılamasına da hazırlık yaptık ve çalıştık. Oyuna rakip 5’li başladı ve biz son iki maçtır gördüğümüz ama görsel olarak da çıkarttığımız analizlerimiz üzerinden beklerimizin biraz daha dengeli ve kompakt kalmasını sağladık. Oyunun büyük bir bölümünü çok doğru oyun oynayarak, topa sahip olarak, rakibe baskı yaparak, geçite topun arkasına geçerek, merkezi kapatarak ve kenara yönlendirerek oyunun büyük bölümünü doğru oynadık. Rakibin 10 kişi kalmasından sonra topa biraz daha sahip olup, daha pas iadeleri ve çabuk kaybetmemelerin olması gereken dönemde yine 11’e 10 iken bize yakışmayan bir gol yedik. Maç 11’e 11 de devam etse, 11’e 9 da devam etse, 3-0 da olsa oyunun her anını doğru oynaman gerekiyor çünkü oyun seni cezalandırır. Bugün oyunun son bölümünde bunu görmüş olduk. Geçen seneden şampiyon olan takımız ve bugün itibariyle toplamda 5 tane sakatımız, gidenler de 4 tane 9 oyuncu geçen yılın şampiyon takımından bir sirkülasyon oldu. Bir geçiş döneminde bazen 8. ayda bazen 9. ayda takımımıza katılan oyuncular oldu. Şampiyon takıma gelen oyuncuların şöyle bir duygusu oluyor; kendini bir an önce ispat ve takıma dahil olmak için oyuna duyguların karıştığı dönemler oluyor ve kopmalar oluyor. Son iki haftada bunları yaşadık. Son bölüm hariç oyunun genelinden çok memnunum. Yediğimiz gol öncesinden. Bugün UEFA Avrupa Ligi’nde tekrar varlığımızı hissettirdik. Her kulvarda yarışmak istiyoruz, oyuncularıma teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Özellikle son zamanlarda yaratılan suni gündemde son derece bana destek oldular, ekibime destek oldular, takıma destek oldular. Onların varlıkları ve destekleri çok önemli. Bu şehrin çok büyük bir enerjisi var lütfen bu enerjiyi pozitif yönde kullanalım. Pazar günü çok önemli bir maçımız var, 12. maça çıkacağız. Gaziantep FK maçıyla bizlere desteklerine devam etsinler, kazanarak Milli takımlar arasında nefes almak istiyoruz. Bir parantez de Trezeguet ile ilgili açmak istiyorum. Potansiyeli olan ve bu potansiyelini uluslararası düzeyde de kanıtlamış bir oyuncu. Bazen oyuncunun adaptasyon ve dalgalanma süreçleri olabiliyor. Bugün tekrar varlığını hissetti, daha iyilerini yapabilecek bir oyuncu. Bugün golle döndü, ona da çok teşekkür ediyoruz. Tüm takımımıza da teşekkür ediyorum, yarından itibaren önümüzdeki maça hazırlanmaya devam edeceğiz.”