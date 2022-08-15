Abdullah Avcı: Kopenhag'ı elemek istiyoruz

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında yarın Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk olacak. Saat 22:00'da başlayacak kritik karşılaşma öncesi bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, maçın oynanacağı stadyumda açıklamalarda bulundu.

Avcı, açıklamalarında, "Önemli bir kültüre, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa kültürüne sahip bir takım olan Kopenhag ile oynayacağız. 22 senedir aralıksız Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarını oynayan çok önemli bir deneyime, geçmişe sahip bir kulüple karşılaşacağız. Danimarka liginde 14 şampiyonluk ve 8 kupaları var. Uzun süre 4-4-2 düzeninde oynamışlardı önceki hocalarıyla birlikte. Son 1.5 senedir 4-3-3 formasyonuna geçtiler. Topa daha fazla sahip olmak istiyorlar. Genç, 24 yaş ortalaması olan bir takım. Koşu mesafeleri yüksek, şiddetle baskı yapabiliyorlar. Duran topları etkili kullanabiliyorlar. Ve özellikle seyirci atmosferi son derece etkili. Güçlü güçsüz yanlarının analizini yaptık. Bunun üzerine çalıştık. Uzun süre sonra Trabzonspor’un Şampiyonlar Ligi gruplarında olması için hem ülke hem Trabzon adına burada olmak istiyoruz ve bunun için hazırlıklarımızı yaptık. Süreç sürekli üstüne koyarak gidiyor. Oyunda da taktikte de çok tekrarlarımız var. Bu sene lige başlarken geçen senenin şampiyonu olarak Süper Kupa’yı da alıp, gol yemeden başladık. Avrupa’da oynayacağımız her maçın zorlukları farklıdır ama biz hem zihinsel hem fiziksel olarak hazırız. Şampiyonlar Ligi müziğini Trabzon’da dinletmek istiyoruz. Şu an için iyi durumdayız. Umarım karşılığını alırız.” ifadelerine yer verdi.

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Kopenhag-Trabzonspor maçına dair bilgiler

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak. Parken Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Trabzonspor, 24 Ağustos'ta sahasında oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

⚽️ Champions League play-offs begin this week!



🔮 Who'll open with a win?#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 15, 2022



