Spor Abdullah Avcı Gruptan çıkacağımıza inanıyorum
FUTBOL FUTBOL

Abdullah Avcı: Gruptan çıkacağımıza inanıyorum

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında deplasmanda Monaco'ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, takımın sergilediği performansı ve gruptan çıkma şansını değerlendirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Avcı Monaco maçından sonra ne dedi?
Abdullah Avcı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında deplasmanda Monaco'ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, takımın sergilediği performansı ve gruptan çıkma şansını değerlendirdi.

Maçın henüz 11. dakikasında Maxi Gomez'in gördüğü kırmızı kartı değerlendirerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, "Faul kazandık, kırmızı kart yedik. Kırmızı kart kararı doğruydu. Bu şekilde bir kırmızı kart görmemiz ise doğru değil. Oyuncumu sorgulayacağım." görüşlerine yer verdi.

Grupta son 3 maçın kaldığını belirterek sözlerine devam eden Avcı, "Ben bu gruptan iyi şekilde çıkacağımızı, kazanarak devam edeceğimizi düşünüyorum. Yarından itibaren ise toparlanıp lige en iyi şekilde hazırlanacağız." dedi.

Bakasetas'ın hafif sakatlığı olduğunu ve bu sebeple maça 11'de başlamadığını ifade eden Abdullah Avcı, sağ ve sol bekte de rotasyon şansının olmadığını hatırlatarak açıklamalarına son verdi.
Fenerbahçe güle oynaya kazandı

Fenerbahçe
güle oynaya kazandı

​Fenerbahçe, Avrupa Ligi üçüncü maçında AEK'i 2-0 mağlup etti.
Fenerbahçenin yükselen değeri

Fenerbahçe'nin
yükselen değeri

AEK Larnaca maçında futbolseverlerin takdirini kazandı.
Monacodan eli boş dönüyoruz

Monaco'dan
eli boş dönüyoruz

​Trabzonspor, Avrupa Ligi üçüncü maçından yenilgiyle ayrıldı.
Sivasspor'a <br>evinde büyük şok

Sivasspor'a
evinde büyük şok

​Temsilcimiz, Kosova ekibine sahasında 4-3 mağlup oldu.
Başakşehir 1 puanı aldı

Başakşehir 1 puanı aldı

​Başakşehir, Konferans Ligi'nde Rigas FS ile 0-0 berabere kaldı.
Köpeklerle arama yapıldı

Köpeklerle arama yapıldı

​Fransa'da Trabzonspor taraftarına insanlık dışı müdahale
Tehlikeli provokasyon

Tehlikeli provokasyon

​AEK Larnaca'dan Fenerbahçe maçı öncesinde küstah duyuru.
'Hayalim onu <br>Galatasaray'a getirmekti'

'Hayalim onu
Galatasaray'a getirmekti'

​Arda Turan vedasında istediği futbolcuyu açıkladı.
'Hüngür hüngür ağladım'

'Hüngür hüngür ağladım'

​Burak Yılmaz'dan yıllar sonra gelen itiraf.
Geç kalan ve <br>kilo alan yandı

Geç kalan ve
kilo alan yandı

​Samandıra'da Jorge Jesus kanunları.
Üç sıra <br>geriledik

Üç sıra
geriledik

A Millilerin dünya sıralamasındaki yeri belli oldu.
'Yenemeyeceğimiz <br>takım yok'

'Yenemeyeceğimiz
takım yok'

​Maç öncesi Süper Lig devine gözdağı verdi.
Giresunspor <br>maçında yok

Giresunspor
maçında yok

​Beşiktaş'a Salih Uçan'dan kötü haber.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.