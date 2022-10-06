Abdullah Avcı: Gruptan çıkacağımıza inanıyorum

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında deplasmanda Monaco'ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, takımın sergilediği performansı ve gruptan çıkma şansını değerlendirdi.

Maçın henüz 11. dakikasında Maxi Gomez'in gördüğü kırmızı kartı değerlendirerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, "Faul kazandık, kırmızı kart yedik. Kırmızı kart kararı doğruydu. Bu şekilde bir kırmızı kart görmemiz ise doğru değil. Oyuncumu sorgulayacağım." görüşlerine yer verdi.

Grupta son 3 maçın kaldığını belirterek sözlerine devam eden Avcı, "Ben bu gruptan iyi şekilde çıkacağımızı, kazanarak devam edeceğimizi düşünüyorum. Yarından itibaren ise toparlanıp lige en iyi şekilde hazırlanacağız." dedi.

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Bakasetas'ın hafif sakatlığı olduğunu ve bu sebeple maça 11'de başlamadığını ifade eden Abdullah Avcı, sağ ve sol bekte de rotasyon şansının olmadığını hatırlatarak açıklamalarına son verdi.