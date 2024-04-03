Spor

Abdullah Avcı PFDK cezalarını eleştirdi: 'Kulüp bir şeyler konuşacaktır'

Trabzonspor, Süper Lig 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Yenilginin ardından teknik direktör Abdullah Avcı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

23:45 - 3/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 23:45 - 3/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Teknik direktör Abdullah Avcı
Teknik direktör Abdullah Avcı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.


Galibiyetin ardından teknik direktör Abdullah Avcı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

'Her zaman varlığını hissettirmiştir'

"Trabzonspor her zaman varlığını hissettirmiştir, güçlüdür, futbol adına önemli işler yapmıştır, kupalar, şampiyonluklar kazanmıştır. Buna da devam edecektir"


'Kulüp bir şeyler konuşacaktır'

"Taraftarımız bizim için çok etkili. Şimdi böyle bir süreç yaşandı. Bununla ilgili kulüp bir şeyler konuşacaktır. Teknik direktör sahanın dışına çıkmak gibi bir durumum olmadığını düşünüyorum. Bunu ben sadece dışarıdan takip ediyorum. Sorumluluk sahibi insanların dilini ve üslubunu değiştirirlerse, biz bu oyunun yine güzel tarafına dönebiliriz. Ben yine bu tarafından bakacağım"






#Trabzonspor
#TÜMOSAN Konyaspor
#Abdullah Avcı
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