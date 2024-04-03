"Taraftarımız bizim için çok etkili. Şimdi böyle bir süreç yaşandı. Bununla ilgili kulüp bir şeyler konuşacaktır. Teknik direktör sahanın dışına çıkmak gibi bir durumum olmadığını düşünüyorum. Bunu ben sadece dışarıdan takip ediyorum. Sorumluluk sahibi insanların dilini ve üslubunu değiştirirlerse, biz bu oyunun yine güzel tarafına dönebiliriz. Ben yine bu tarafından bakacağım"