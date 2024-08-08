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Spor

Abdullah Avcı: "Taraftarlarımızdan özür dileriz"

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Avusturya ekibi Rapid Wien'e sahasında 1-0 mağlup oldu. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, taraftarlardan özür diledi.

Haber Merkezi
22:40 - 8/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Avusturya ekibi Rapid Wien ile sahasında karşılaştı. Mücadeleyi Wien 1-0 kazandı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, mücadeleyi değerlendirdi. Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:


"Pozisyonları değerlendiremedik"

"Organize bir takımlar. Gençler ve geçen seneden oyuncu grupları devam ediyor. Biz de 9 yeni oyuncu oynadı. İlk yarı rakip bizden daha üstündü. Çok top kaybı yaptık, rakipten uzak kaldık ve baskı yapamadık. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik."


"İkinci yarı daha iyiydik"

"İkinci yarı oyun bize doğru döndü ama golden sonra daha fazla topa sahip oldular. Zaman zaman ikinci yarı oyunu elimizde tuttuk. Evet kaybettik. Bunun rövanşı da var. Üzüldük. Bundan hemen çıkıp, lig maçına odaklanmalıyız. Ondan sonra rövanş var. Rakip blok kırmayı yapabilen bir takım. Baskılarımızı doğru yapamayınca, topun peşinde koştuk. Kilometremiz arttı ama topa sahip olunca bir şey yapamadık. Yeni oyuncularımız vardı."


"Özür dileriz"

"Daha iyi olacağız. Taraftarlarımızdan özür dileriz. Trabzonspor'un yakın zamanlarında her zaman pivot santraforlar oldu. Başkan da bunun için çalışıyor. Bazen yakaladığın pozisyonları değerlendiriyorsun bazen değerlendiremiyorsun. Futbolun içerisinde var bunlar."



#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#Rapid Wien
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