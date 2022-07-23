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Abdullah Avcı: Transfer yapacağız

Avusturya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında İtalya'nın Torino takımına 3-0 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Sağ stoper arayışlarımız devam ediyor, mevcutlardan daha iyisini almamız lazım. Fırsat transferi olursa da başka noktalara transfer yapabiliriz. " dedi.

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Haber Merkezi AA
Abdullah Avcı: Transfer yapacağız
Abdullah Avcı

Trabzonspor, Avustruya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Torino'ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Abdullah Avcı, transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Avcı, mevcut kadroda stoper bölgesinde bulunan oyunculardan daha iyisini aradıklarını da sözlerine ekleyerek, "Sağ stoperi zaten aradığımızı söylüyoruz. Bu anlamda 7-8 oyuncuyla konuştuk. Mevcutlardan daha iyisini almamız lazım. Çünkü benim elimde orada 3-4 tane bazen belki ters ayaklı Denswil, Ahmetcan, Dorukhan, Hüseyin Türkmen oynayabiliyor, aramaya devam ediyoruz. Yönetim de bu konuyla ilgili çalışıyor. En iyisini bulup ona göre hareket edeceğiz. Fırsat transferi çıkar, kulübe uygun olur. Ama mevcutlar rotasyonu olabilen yetenekli oyuncu grubuna sahibiz. Şu an itibarıyla kamp çok iyi gidiyor. Skor belki bu şekilde olabilir ama bence bunun önemi yok. Bunlar bir sonraki maça daha iyi hazırlanmayı ve daha iyi organize olmayı sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Eren Elmalı'nın durumu ciddi değil

Avcı, mücadelenin ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Eren Elmalı'nın durumunun çok ciddi olmadığını söyledi. Deneyimli teknik adam,

Eren Elmalı'nın aşil tendonuna bir darbe geldiğini belirterek, "Otelde daha net bilgiyi alacağız. Hazırlık maçları öncesi dikkat etmek gerekiyor. Sakatlanmak oyuncuların istemedikleri bir şey. Umarım sakatlık yaşamadan bitiririz." ifadelerini kullandı.
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