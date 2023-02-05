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Spor

Abdullah Avcı transferi açıkladı: Şiddetli bir şekilde gitmek istedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde takımdan ayrılan Djaniny hakkında konuştu. Avcı, futbolcusunun takımdan ayrılmak konusunda ısrarcı olduğunu belirtti.

18:35 . 5/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Abdullah Avcı - Trabzonspor Teknik Direktörü

Abdullah Avcı - Trabzonspor Teknik Direktörü

Trabzonspor'un Galatasaray ile oynayacağı maçı öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, İstanbul'a kazanmak için geldiklerini belirtirken takımdan ayrılan Djaniny hakkında da konuştu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Geçen sezonun şampiyonu olarak bugün buraya kazanmak için geldik."

"Attığım twette fırtına var demiştim. Hava gördüğünüz gibi fırtınalı. Sahaya da yansıtmak istiyoruz"

"Djaniny ilk 11 oyuncusu, geçen sezon çok önemli katkılar verdi. Kulüpten ayrılma isteğini şiddetle istedi. Buna karşı olduğumu söyledim. Direnç gösterince yönetim kurulu böyle bir karar verdim. Lahtimi de yetenekli bir oyuncu, son haftalarda iyi de çalışıyor."



#Galatasaray
#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
2 saat önce
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Abdullah Avcı transferi açıkladı: Şiddetli bir şekilde gitmek istedi
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