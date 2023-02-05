Abdullah Avcı transferi açıkladı: Şiddetli bir şekilde gitmek istedi

Trabzonspor'un Galatasaray ile oynayacağı maçı öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, İstanbul'a kazanmak için geldiklerini belirtirken takımdan ayrılan Djaniny hakkında da konuştu.

"Attığım twette fırtına var demiştim. Hava gördüğünüz gibi fırtınalı. Sahaya da yansıtmak istiyoruz"

"Djaniny ilk 11 oyuncusu, geçen sezon çok önemli katkılar verdi. Kulüpten ayrılma isteğini şiddetle istedi. Buna karşı olduğumu söyledim. Direnç gösterince yönetim kurulu böyle bir karar verdim. Lahtimi de yetenekli bir oyuncu, son haftalarda iyi de çalışıyor."