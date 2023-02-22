Abdullah Avcı: Üç daha burada olacak

"İlk depremlerin yaraları sarılırken, yaşanan yeni depremler hepimizi kahretti. Bedenimiz İsviçre'de olsa da kalbimiz deprem bölgesinde. Bu koşullarda konsantrasyon çok zor.

Basel karşısında alacağımız sonuç hem bizim hem de ülkemiz adına son derece sağlıklı olacak. Küçük de olsa avantajımız var. Genç ve dinamik bir rakibimiz var. 20 senedir Avrupa'da oynayan bir takım. Savunma anlamında güçlü bir rakip."