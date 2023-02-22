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Spor

Abdullah Avcı: Üç daha burada olacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Basel maçı öncesi açıklamalarda bulunuyor. Avcı, Marek Hamsik sorusunu da yanıt verdi.

20:52 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Abdullah Avcı

Abdullah Avcı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcu Vitor Hugo, yarın oynayacakları UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off turu rövanşındaki Basel maçına ilişkin St. Jakob- Park Stadında açıklamalarda bulunuyor.

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"İlk depremlerin yaraları sarılırken, yaşanan yeni depremler hepimizi kahretti. Bedenimiz İsviçre'de olsa da kalbimiz deprem bölgesinde. Bu koşullarda konsantrasyon çok zor.

Basel karşısında alacağımız sonuç hem bizim hem de ülkemiz adına son derece sağlıklı olacak. Küçük de olsa avantajımız var. Genç ve dinamik bir rakibimiz var. 20 senedir Avrupa'da oynayan bir takım. Savunma anlamında güçlü bir rakip."

Marek Hamsik açıklaması

"Marek'in benimle paylaştıkları bende kalsın. Futbolu bırakır ya da bırakmaz kendisi sizinle paylaşır. Üç ay daha buranın futbolcusu ve kendisinden en iyi verimi almaya çalışacağız."



#Abdullah Avcı
#Basel
#Avrupa Ligi
8 dakika önce
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Abdullah Avcı: Üç daha burada olacak
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