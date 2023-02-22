Abdullah Avcı: Üç daha burada olacak

Abdullah Avcı
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcu Vitor Hugo, yarın oynayacakları UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off turu rövanşındaki Basel maçına ilişkin St. Jakob- Park Stadında açıklamalarda bulunuyor.
"İlk depremlerin yaraları sarılırken, yaşanan yeni depremler hepimizi kahretti. Bedenimiz İsviçre'de olsa da kalbimiz deprem bölgesinde. Bu koşullarda konsantrasyon çok zor.
Basel karşısında alacağımız sonuç hem bizim hem de ülkemiz adına son derece sağlıklı olacak. Küçük de olsa avantajımız var. Genç ve dinamik bir rakibimiz var. 20 senedir Avrupa'da oynayan bir takım. Savunma anlamında güçlü bir rakip."
Marek Hamsik açıklaması
"Marek'in benimle paylaştıkları bende kalsın. Futbolu bırakır ya da bırakmaz kendisi sizinle paylaşır. Üç ay daha buranın futbolcusu ve kendisinden en iyi verimi almaya çalışacağız."