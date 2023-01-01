Abdullah Avcı: "Yarışın içinde kalacağız"

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı
Süper Lig'de sezonun ilk yarısı sona ererken, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligin geride kalan bölümüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Önlerinde uzun bir maç trafiği bulunduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, "İnişler-çıkışlar olacaktır. Büyük takımlar, her zaman yarışın içinde ve olmaya devam edecektir. Biz de bu mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.
Büyük takımların dışında Konyaspor'un istikrarlı futboluna dikkat çeken Avcı "Kayserispor da önemli işler yapıyor. Genç nesil teknik adamlar oyun kalitesini yukarı seviyelere çıkarıyorlar. Bu sezonun kalitesi yüksek, rekabeti daha fazla olacakmış gibi duruyor geçen seneye kıyasla" ifadelerim kullandı. Ligde ilk devrenin sona erdiğini ancak kendileri için bu periyodun daha uzun olduğunu dile getiren Trabzonspor Teknik Direktörü "Bir devre bitti ama biz iki devre oynamış gibiyiz çünkü 27-28 resmi maç oldu" şeklinde konuştu.
Son şampiyon Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun gerisinde bir performans ortaya koyduğu bu sezonun ilk yarısında sıkıntılı bir dönem yaşadı. Bordo-mavililer, 2021-2022 sezonunun ilk yarısında oynadığı 19 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 46 puan toplamıştı. Attığı 36 gole karşılık ise kalesinde 14 gol gördü. Söz konusu dönemde sezonun ilk yarısını lider kapatan Karadeniz ekibi, sezon sonu mutlu sona ulaşmıştı. Bu sezon beklentilerin gerisinde kalan bordo-mavili takım, ilk yarıda oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 26 gol atıp filelerinde 25 gole engel olamadı. Bu sezon 32 puan toplayan Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezonun 14 puan gerisinde kaldı.