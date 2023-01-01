|
Spor
Abdullah Avcı: "Yarışın içinde kalacağız"
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezonun ilk yarısında iniş-çıkış yaşadıklarını, ancak her zaman yarışın içinde olmaya devam edeceklerini söyledi. Genç teknik adamların başarısına dikkat çeken Avcı, "Oyun kalitesini yukarıya çıkarıyorlar. Bu da rekabetin daha da fazla olacağını gösteriyor" dedi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
11:08 . 17/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı

Süper Lig'de sezonun ilk yarısı sona ererken, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligin geride kalan bölümüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Önlerinde uzun bir maç trafiği bulunduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, "İnişler-çıkışlar olacaktır. Büyük takımlar, her zaman yarışın içinde ve olmaya devam edecektir. Biz de bu mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.


"Genç nesil teknik adamlar oyun kalitesini yukarı seviyelere çıkarıyorlar"

Büyük takımların dışında Konyaspor'un istikrarlı futboluna dikkat çeken Avcı "Kayserispor da önemli işler yapıyor. Genç nesil teknik adamlar oyun kalitesini yukarı seviyelere çıkarıyorlar. Bu sezonun kalitesi yüksek, rekabeti daha fazla olacakmış gibi duruyor geçen seneye kıyasla" ifadelerim kullandı. Ligde ilk devrenin sona erdiğini ancak kendileri için bu periyodun daha uzun olduğunu dile getiren Trabzonspor Teknik Direktörü "Bir devre bitti ama biz iki devre oynamış gibiyiz çünkü 27-28 resmi maç oldu" şeklinde konuştu.


Beklentileri karşılayamadı

Son şampiyon Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun gerisinde bir performans ortaya koyduğu bu sezonun ilk yarısında sıkıntılı bir dönem yaşadı. Bordo-mavililer, 2021-2022 sezonunun ilk yarısında oynadığı 19 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 46 puan toplamıştı. Attığı 36 gole karşılık ise kalesinde 14 gol gördü. Söz konusu dönemde sezonun ilk yarısını lider kapatan Karadeniz ekibi, sezon sonu mutlu sona ulaşmıştı. Bu sezon beklentilerin gerisinde kalan bordo-mavili takım, ilk yarıda oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 26 gol atıp filelerinde 25 gole engel olamadı. Bu sezon 32 puan toplayan Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezonun 14 puan gerisinde kaldı.





#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#Süper Lig
26 dakika önce
default-profile-img
Abdullah Avcı: "Yarışın içinde kalacağız"
Yol genişletme bahanesiyle camiyi yıktılar
İBB Başkanı İmamoğlu'na CHP'li Şener'den salvo: Genel Başkan adaylığını ilan etmişken rol çalmak etik değil
Tatum'dan 51 sayı ile sezon rekoru
Fenerbahçe Arda Güler'i bekliyor
EYT Meclis'e geldi mi? EYT'liler yasayı bekliyor!
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.