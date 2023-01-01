Abdullah Avcı: "Yarışın içinde kalacağız"

Süper Lig'de sezonun ilk yarısı sona ererken, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligin geride kalan bölümüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Önlerinde uzun bir maç trafiği bulunduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, "İnişler-çıkışlar olacaktır. Büyük takımlar, her zaman yarışın içinde ve olmaya devam edecektir. Biz de bu mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Büyük takımların dışında Konyaspor'un istikrarlı futboluna dikkat çeken Avcı "Kayserispor da önemli işler yapıyor. Genç nesil teknik adamlar oyun kalitesini yukarı seviyelere çıkarıyorlar. Bu sezonun kalitesi yüksek, rekabeti daha fazla olacakmış gibi duruyor geçen seneye kıyasla" ifadelerim kullandı. Ligde ilk devrenin sona erdiğini ancak kendileri için bu periyodun daha uzun olduğunu dile getiren Trabzonspor Teknik Direktörü "Bir devre bitti ama biz iki devre oynamış gibiyiz çünkü 27-28 resmi maç oldu" şeklinde konuştu.