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Abdullah Avcı: "Yeni hedeflere yürüyeceğiz"

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Deneyimli çalıştırıcı, "Yeni hedeflere hep birlikte ulaşmak için camia olarak yeni yıla kenetlenerek girmek istiyoruz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Avcı: Yeni hedeflere yürüyeceğiz
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı

Süper Lig'in 14 haftalık periyodunda oynadığı 13 karşılaşmada elde ettiği 23 puanla 7. sırada yer alan Trabzonspor, gözünü ligin Dünya Kupası'ndan sonra devam edecek bölümüne çevirdi. Ankaragücü maçından sonra 8 günlük tatile çıkan bordo-mavililer 21 Kasım'da Trabzon'da toplanarak çalışmalara başlayacak.

28 Kasım'da Antalya'da 10 günlük hazırlık kampı yapacak olan Trabzonspor, 8 Aralık'ta yeniden kente dönerek çalışmalara tesislerinde devam edecek. Kamp öncesinde futbolcularından zihinsel ve fiziksel olarak dinlenmelerini isteyen Teknik Direktör Abdullah Avcı, ocak ayma kadar oyuncuların takımdaki geleceklerini kendilerinin belirleyeceğini ifade etti.

  • "Yeni hedeflere yürüyeceğiz"
  • Sezon başından itibaren yoğun maç trafiği nedeniyle tekrar yapamadıklarını, birçok oyuncunun takıma sonradan katıldığı için sürekli değişikliklere gitmek zorunda kaldıklarını belirten Avcı, oyuncu bütünlüğünün yanı sıra oyun bütünlüğünü de sağlamak zorunda olduklarını belirterek, "14 haftayı planladığımız puanın altında tamamladık. Yoğun maç trafiği nedeniyle oyunumuz zaman zaman sekteye uğradı. Fiziksel ve zihinsel yorgunluğumuz oldu. Yeni döneme oyunu geliştirip, fiziksel eksikliklerimizi gidererek girmek istiyoruz. Yeni yılda, yeni hedeflere hep birlikte ulaşmak için camia olarak kenetlenerek girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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