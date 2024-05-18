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Spor

Abdullah Avcı'dan kupa finaline mesaj

Trendyol Süper Lig 37. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Galibiyetin ardından teknik direktör Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası finali hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

23:06 - 18/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Teknik direktör Abdullah Avcı
Teknik direktör Abdullah Avcı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 37. hafta karşılaşmasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.


Bordo-mavililer bu sonucun ardından ligi üçüncü sırada bitirmeyi garantilerken Avrupa kupalarında oynamaya hak kazandı.


Galibiyetin ardından teknik direktör Abdullah Avcı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

'İki hedeften birini bugün gerçekleştirdik'

"9. hafta geldiğimizde gerçekçi hedefimiz üçüncülük ve kupa finaliydi. Çok inişler çıkışlar yaşadık, bazen ritmimizi kaybettik ritmimizi kazandık. En iyi iki orta saha oyuncum yurt dışına gittiler takviye yapamadık. Sakatlar Afrika Kupası vardı. Koyduğumuz iki hedeften birini bugün gerçekleştirdik"


'Oynamaya başlayan bir takım olduk'

"Oyun organizasyonuna sahip çıktığımızda geri dönenlerle beraber doğru oyun oynamaya başlayan bir takım olduk"


'İnadıyla oynayan bir Trabzonspor'

"Önümüzdeki sene itibarıyla daha hızlı, daha agresif, daha alternatifleri zengin olan, oyunun içinde hiçbir zaman vazgeçmeden inadıyla oynayan bir Trabzonspor olacaktır. Bugün itibarıyla maçı kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum"


'10. defa kazanmak istiyoruz'

"Final öncesi zihinsel de fiziksel de moralli bir şekilde perşembe gününe hazırlanacağız. 9 kere Türkiye Kupası’nı kazanmış Trabzonspor. 10. defa kazanmak istiyoruz. Trabzonspor taraftarı bugün de bizimle beraberdi. Bizi yalnız bırakmasınlar. Onlara her zaman ihtiyacımız var. Kupada da bize son derece destek olacaklardır"













#Trabzonspor
#Başakşehir
#Abdullah Avcı
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