Abdullah Avcı’dan ‘mücadeleye devam’ mesajı

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'u şampiyon yapan Abdullah Avcı, bu sezon alınan istikrarsız sonuçların ardından eleştirilerin hedefi oldu. Bu durumun ardından bordo-mavili taraftar tecrübeli teknik adamın Yomra'da olan evinin önünde toplandı.
Taraftar destek verdi
Tecrübeli teknik adamın evin önüne giden Trabzonspor taraftarı, Avcı'ya destek mesajı verdi. Taraftar şampiyon teknik direktörün görevine devam etmesini istedi.
''Mücadeleye devam''
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, evinin önünde kendisine destek vermek için toplanan taraftarlara ‘mücadeleye devam edeceğiz’ diyerek karşılık verdi.
“Mücadeleye devam edeceğiz”
Abdullah Avcı pic.twitter.com/Ph3dVdMArO
“Mücadeleye devam edeceğiz”