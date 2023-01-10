Abdullah Avcı’dan ‘mücadeleye devam’ mesajı

Mbappe ve Hakimi Times Meydanı'nda kamufle olarak dolaştı

Paris Saint-Germain'in iki yıldızı Kylian Mbappe ile Achraf Hakimi, Dünya Kupası finalinin ardından tatillerinin tadını New York sokaklarında çıkardı. PSG, Lens'e 3-1'lik mağlubiyetinin ardından bazı oyuncularına birkaç günlük izin verdi.



2022 Dünya Kupası'nda mücadele veren Kylian Mbappe ile Achraf Hakimi, tatillerini New York'ta geçirdiler. Brooklyn Nets ile San Antonio Spurs arasında oynanan NBA maçını izleyen iki yıldız, Times Meydanı'nda dolaşırken görüntülendi.

